Dada a largada para a veiculação dos programas eleitorais em rádio e TV

Começa nesta sexta-feira (26) a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão destinada aos candidatos a prefeito e vereador nas eleições de outubro deste ano. O período do horário gratuito foi reduzido de 45 para 35 dias, em razão das alterações introduzidas pela minirreforma eleitoral, terminando no dia 29 de setembro, fim do primeiro turno. Ainda por conta das mudanças na legislação, não haverá mais propaganda em bloco para os candidatos a vereador, que terão direito somente a inserções de 30 ou 60 segundos. A propaganda eleitoral no rádio e na TV restringe-se ao horário gratuito, sendo proibida a veiculação de qualquer propaganda paga.

Nos termos da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda para os candidatos a prefeito será veiculada, de segunda a sábado, da seguinte maneira: em dois blocos de dez minutos cada – de 6h às 6h10 e de 11h às 11h10 nas emissoras de rádio; e de 12h às 12h10 e 19h30 às 19h40 na televisão. Já as inserções serão veiculadas em tempos de 30 e 60 segundos para prefeito e vereador, todos os dias da semana, em um total de 70 minutos diários, distribuídos ao longo da programação diária das emissoras de rádio e televisão.

O tempo da propaganda eleitoral gratuita é dividido entre os cargos em disputa: sendo 60% para prefeito e 40% para vereador. O horário da propaganda deverá sempre considerar o horário oficial de Brasília (DF). O conteúdo é de inteira responsabilidade do candidato, partido político e coligação, devendo também ser veiculado inclusive nas rádios comunitárias, nas emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e nos canais de TV por assinatura de responsabilidade das câmaras municipais.

O cálculo do tempo para cada um dos nove candidatos a prefeito foi definido por meio de sorteio na última sexta-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em conjunto com os partidos e representantes das emissoras de rádio e de televisão.

O primeiro dia de propaganda inicia com o programa da coligação “Para Manaus Vencer”, que tem como candidato Henrique Oliveira (SDD). Ele terá 25 segundos e 29 milésimos para apresentar suas propostas em cadeia de rádio e TV. O candidato assegura que será possível passar suas propostas de governo, seu compromisso com a cidade e, principalmente, a vontade de levar mais qualidade de vida para a população durante a exibição da propaganda.

“Quando eu coloquei o meu nome à disposição da população, não pensei em coligar com partidos para ter tempo de televisão. Não busquei alianças com aqueles que estão há anos e não resolveram os problemas da cidade. Estamos nas ruas, onde devemos estar, levando nossas propostas para a população. A propaganda gratuita será um espaço a mais para isso”, destacou Henrique.