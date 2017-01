Da Zona Leste para a Europa: zagueiro vai integrar time português

O zagueiro Raul Santos, 24, é um dos milhares de brasileiros que sonham com a chance de despontar no milionário futebol europeu. Os primeiros dados vão começar a ser dados a partir do próximo sábado (13), quando ele será integrado ao Freguesia de Alcântara, time tradicional da área metropolitana da capital portuguesa.

Raul, que morava no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus, agora vai morar em Lisboa para compor o elenco do ‘Carroceiros’, como é conhecido o time, e acompanhará os brasileiros do elenco, como o lateral direito Lucas Rocha, o zagueiro Jefferson que foi emprestado pela Sampdoria-ITA e o atacante Nádson. A equipe disputa a Taça de Portugal e Segunda Liga da temporada 2016/2017.

A exemplo do meia Neto (ex-São Raimundo), que jogou no Maia, Chaves e Visela da segunda divisão lusitana e hoje no Manaus FC; ex-zagueiros Sérgio Duarte que vestiu as cores do Boavista e Farense, Marcão com passagens pelo Nacional da Madeira e Nilson que jogou no Belenenses e até hoje mora na Europa, o mais novo xerife do Atlético está confiante no desafio.

“Venho ralando e aguardando esta chance. Abri mão de muitas coisas para este momento. Sei que haverão muitas dificuldades no início, mas não podemos ter medo de jogar. Vejo o frio e a nova cultura de jogo como obstáculos, mas confio na preparação e nos árduos dias de trabalhos”, frisou Raul.

Clubes

Com passagens por Iranduba (2013), Fast (2014) e Rio Negro (2015), o defensor foi revelado nas categorias de base do São Raimundo em 2009. Sem valorização no concorrido time da Colina, o atleta foi enfatizado pelo técnico Sérgio Duarte, do Iranduba em 2013. Com quem já havia sintonia no projeto Atletas de Cristo. Contra o ex-time no estadual de 2013, foi responsável por anular o ídolo alviceleste e artilheiro Marinho. Na ocasião, o time do interior venceu o Tufão por 1 a 0, no estádio Álvaro Maranhão.

Desde lá, o atleta respirou novos ares. No Fast foi titular em algumas partidas do estadual em 2014. Não se firmou e atuou no Rio Negro em 2015. Raul ficou reservado aos treinamentos técnicos e físicos com o coordenador do projeto Atletas de Cristo e ex-jogador do Libermorro Lúcio Silva. O qual sem medo de errar, indicou para o futebol de Portugal. “Ele vai e voltará apenas para buscar a futura esposa. Tenho certeza que vai ficar e se dará bem. Tem talento e futebol para jogar em Portugal”, disse o indicador Lúcio Silva.

Indagado em qual clube encerraria a carreira em caso de retorno a Manaus no futuro, o jogador não escondeu carinho por três agremiações do futebol local. “Pelo apoio que me deram, Iranduba e São Raimundo. Mas, o Nacional por sua grandeza é um clube grande que quase todos querem jogar”, disse Raul.

Vida pessoal

Apesar de carregar a naturalidade santarena e paraense na identidade, Raul veio do bairro Nova República naquele município do Oeste do Pará. Como de costume alguns habitantes de Santarém lutam por objetivos na capital amazonense e não paraense, já, que a distância para Manaus é menor.

Ele chegou ao Amazonas com seis anos de idade. Vindo de família humilde, o zagueiro estudou a infância e fundamental na escola Sônia Maria e o ensino médio na escola Sólon de Lucena, ambas em Manaus. Mas, não parou por aí, em 2013, formou-se no curso de educação física e levará o “canudo superior” na bagagem para Europa.

Uma das missões a serem superadas no início deste novo objetivo do jogador, será a distância que ficará da noiva no primeiro ano de contrato. Após uma firmação no clube português, ele planeja vir a Manaus passar as primeiras férias com a família e por diante levar a breve companheira e fonoaudióloga Florence Andrade, para residir ao seu lado em solos lusitanos.

Projeto Atleta de Cristo

O indicador ao futebol europeu e coordenador de mais de 500 garotos beneficiados pelo projeto Atletas de Cristo, Lúcio Silva, também já enviou o lateral-esquerdo baré Matheus aos juniores do Vasco. Silva é responsável por reunir adolescentes e jovens três a quatro vezes por semana no Centro de Treinamento Presbiteriana, na Vivenda Verde, área rural de Manaus.

Ele garantiu que Raul tem condições de representar muito bem o projeto e o futebol do Amazonas. O também treinador de futebol aposta na pessoa de Raul e pondera a necessidade de o Estado ser representado por um atleta fruto do projeto. Já, que há cada ano se passando vai diminuindo o número de exportações de jogadores manauenses.

“Ele vai preparado e com condições de jogar. É um homem de caráter e disciplinado, cidadão de bem, que não se envolve com bebida e noitada. Tem segurança na defesa e responsabilidade lá atrás. Tem futebol para ficar por lá e fazer carreira durante anos. Vale a pena indicar o Raul para o Atlético. Sabemos da qualidade dele, como também sabemos que possui muitos atletas de qualidades em Manaus. É o primeiro de muitos do nosso projeto a ir a Europa”, explicou Silva.

Para o coordenador falta investimento em garotos na sociedade atual, que atualmente estão se perdendo na criminalidade no mundo do crime organizado e dependências químicas. “Temos muitos adolescentes se perdendo. Se as autoridades procurassem investir pelo menos R$30 por mês em um garoto que sonha no futebol, no futuro não precisaria gastar milhões com presídios”, encerrou.

