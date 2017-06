Cyborg enfrentará australiana pelo título dos penas do UFC, diz site

Cris Cyborg é considerada uma das melhores lutadoras de MMA – Divulgação

Cris Cyborg deve, enfim, ter a chance de lutar pelo cinturão da recém-criada categoria dos penas do UFC. De acordo com o site “MMA Fighting”, a organização está próxima de fechar o combate entre a brasileira e a australiana Megan Anderson, campeã interina do Invicta FC.

O combate é esperado para acontecer em 29 de julho, no UFC 214. No início do mês, Dana White já havia confirmado que Cyborg lutaria no evento que acontecerá em Anaheim (Estados Unidos). Faltava apenas definir a adversária.

O cinturão, atualmente, pertence a holandesa Germaine de Randamie. Ela, no entanto, tem convivido com lesões desde que conquistou o título contra Holly Holm, em fevereiro. Com isso, é esperado que o UFC tire o cinturão da holandesa e o coloque em disputa na luta entre Cyborg e Anderson.

Cris Cyborg é considerada uma das melhores lutadoras de MMA de todos os tempos. Em seu cartel, a brasileira conta com 17 vitórias, uma derrota e um combate sem resultado.

Recentemente, Cyborg se envolveu em uma polêmica com Angela Magana. No final de maio, durante um encontro de lutadores do UFC, a brasileira discutiu com a norte-americana e chegou a acertar um soco na rival.

Folhapress