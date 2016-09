Custo da construção civil no Amazonas subiu 1,42% nos últimos 12 meses, diz IBGE

O custo da construção civil no Amazonas subiu 1,42% nos últimos 12 meses, segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foram divulgados nesta sexta-feira (9).

De janeiro a agosto de 2016, o Estado teve uma redução de 0,72%. Em agosto desse ano, o custo ficou menor em 0,18%. Já no mês anterior a redução foi de 0,27%. O valor do metro quadrado no Amazonas fechou em R$ 988,25, no mês de agosto e em julho o custo ficou em R$ 990,08.

Nacional

O país registrou aumento de 0,24% no custo do metro quadrado em agosto, acima do 0,2% registrado em julho. O Sinapi, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Caixa, acumula taxa de 5,98% em 12 meses.

O custo nacional da construção por metro quadrado subiu de R$ 1.009,76 em julho, para R$ 1.012,16 em agosto. No mesmo período, a mão de obra teve inflação de 0,53%, passando de R$ 481,79 para R$ 484,33 por metro quadrado. Já os materiais de construção tiveram deflação (queda de preços) de 0,03%, passando de R$ 527,97 para R$ 527,83 por metro quadrado.

Quinze das 27 unidades da federação registraram aumento no custo da construção em agosto, com destaque para o Mato Grosso (5,06%) e Goiás (3,14%). No Acre, o custo manteve-se estável. Onze unidades tiveram queda no custo, com destaque para Minas Gerais (-0,32%).

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações da Agência Brasil