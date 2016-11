Custo da construção civil no Amazonas cai 0,02% em outubro, aponta IBGE

O Amazonas apresentou redução de custo na construção civil de -0,02%, no mês de outubro. O estado também despontou com redução no indicativo anual do Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), que foi de -0,70% se comparado ao mesmo período do ano passado. Dos 27 estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas cinco apresentaram redução. O Amazonas ocupou a quinta colocação no ranking de contração.

Os outros estados que apresentaram redução são Mato Grosso do Sul (-0,22%), Sergipe (-0,08%), Piauí (-0,04%) e Paraná (-0,03%). O custo da construção, por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 988,64, baixou para R$ 988,48 em outubro. Os dados consideram a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil.

Em setembro, o Amazonas apresentou um aumento de 0,04%, se comparado a agosto, no custo da construção civil. De janeiro a agosto de 2016, o estado teve uma redução de 0,72%. Em agosto desse ano, o custo ficou menor em 0,18%. Já em julho a redução foi de 0,27%. O valor do metro quadrado no Amazonas fechou em R$ 988,25, no mês de agosto e em julho o custo ficou em R$ 990,08.

A reportagem tentou contato com os representantes do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon) para saber sobre os impactos da redução e as perspectivas do setor para os próximos meses, mas não obteve sucesso. Segundo a assessoria de imprensa da entidade, o presidente Frank do Carmo Souza está viajando e, portanto, incomunicável. A equipe tentou contato ainda com o vice-presidente, Zacarias Bichara, mas foi informada que ele poderia atender à ligação apenas na quinta-feira (10).

Regiões

A Região Norte, com 1,63%, ficou com a maior variação regional em outubro. As demais apresentaram os seguintes resultados: 0,16% (Nordeste), 0,81% (Sudeste), 0,84% (Sul) e 0,16% (Centro-Oeste). Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.038,04 (Norte); R$ 940,73 (Nordeste); R$ 1.073,36 (Sudeste); R$ 1.045,37 (Sul) e R$ 1.031,78 (Centro-Oeste).

Brasil

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 1.014,80, subiu para R$ 1.021,25 em outubro. Desse valor, R$ 531,49 são relativos aos materiais e R$ 489,76, à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,10%, caindo 0,49 ponto percentual em relação à taxa do mês anterior (0,59%). Já na parcela da mão de obra, a variação de 1,23% mostrou aumento de 1,33 ponto percentual em relação ao mês anterior (-0,10%).

