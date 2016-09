Curto-circuito gera princípio de incêndio e falta de energia no Alvorada

Um princípio de incêndio causado por um curto-circuito ocorreu, no início da noite desta quinta-feira (29), em uma residência localizada na rua Zero, no bairro Alvorada II, Zona Oeste, próximo de uma fábrica de velas. O sinistro ocasionou queda de energia nas adjacências.

Um dos quartos da residência, situado no primeiro andar, ficou totalmente destruído. O proprietário, José Eleson Vasconcelos Soares, 50, perdeu vários móveis e objetos pessoais, entre eles: cama, guarda-roupa, ar-condicionado, televisão e o ventilador.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o proprietário estava no trabalho, em um comércio que fica ao lado da residência, quando viu a fumaça que vinha da própria casa.

Ao subir para verificar, José avistou que o quarto estava pegando fogo e acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiu evitar um incêndio de grandes proporções. Houve apenas prejuízos materiais e ninguém ficou ferido.

Conforme suspeita do próprio morador, acredita-se que o incidente foi provocado por um curto-circuito.

A assessoria do Corpo de Bombeiros recomendou que em casos de incêndios causados por fios de eletricidade, as pessoas mantenham total atenção aos aparelhos elétricos ligados a tomadas. O ideal é que se faça uma revisão nas instalações elétricas, evitando assim a sobrecarga de tomadas e interruptores.

Laudo

A equipe técnica do Corpo de Bombeiros investigará as causas do sinistro. Um laudo técnico que apura a causa do incêndio será entregue no prazo de 30 dias.

Por João Paulo Oliveira