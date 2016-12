Curto-circuito causa incêndio na base da PRF e atinge 17 carros

Um incêndio atingiu o estacionamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 43 da BR 174, em Manaus, na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com Erlon Leal, chefe de policiamento da PRF, por volta das 6h da manhã foi aberto um chamado para a empresa Eletrobras Distribuição Amazonas, informando a concessionária de que um fio de alta tensão havia rompido nas proximidades da base da PRF.

Perto das 8h, por conta das faíscas que começaram a bater no gradil do estacionamento, o incêndio começou, atingindo 17 veículos que estavam no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para conter o incêndio. Os danos ainda não foram calculados.

Ainda segundo a assessoria da PRF, até o início da tarde foram abertos quatro chamados para a Eletrobras Distribuição Amazonas. Por telefone, a assessoria da concessionária de energia informou que um carro já havia sido enviado para o local e que todas as providências seriam tomadas para ressarcir os danos causados.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO