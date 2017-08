Curta infantil sobre amor entre dois meninos viraliza na internet

O curta mostra a dificuldade que um jovem gay tem para se assumir – Divulgação

Está fazendo sucesso na internet um filme de quatro minutos, lançado no YouTube, que mostra a história de um menino cujo coração escapa do peito para ir atrás de um garoto que viu na rua. O vídeo já conta com mais de 11 milhões de visualizações.

Os criadores, Esteban Bravo e Beth David, são estudantes de animação digital da Ringling College of Art and Design, nos Estados Unidos, e se preocuparam em mostrar os desafios de um jovem gay para se assumir.

Eles enfatizam que a trama do curta-metragem “In a Heartbeat (Em uma batida de coração)” é tão adequado para o público infantil quanto um romance entre um menino e uma menina.

“Quisemos desafiar a noção pré-concebida de que conteúdo LGBTQ não é apropriado ou adequado para audiências mais novas”, disse Bravo à “NBC News”.

“É uma história inocente e alegre sobre um menino e a pessoa que ele gosta. Nós esperamos que repercuta com as pessoas mais jovens independentemente do contexto”, explicou.

David contou que a história original retratava o amor entre um menino e uma menina, mas os criadores perceberam que o casal homossexual “poderia ser realmente especial”.

O projeto dos estudantes começou por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Eles lançaram um trailer de 24 segundos e pediram ajuda de custos para produzir o filme. A campanha tinha o objetivo de arrecadar 3 mil dólares, mas um total de cerca de 14 mil dólares foi angariado.

Folhapress