Curta amazonense “O Tempo Passa” é lançado no YouTube

O curta-metragem “O Tempo Passa”, da Artrupe Produções, foi lançado nesta segunda-feira, 5, nas redes sociais YouTube e Vimeo. O filme relata, de modo fictício, um dos problemas sociais atuais no país: o abuso sexual infanto-juvenil. O projeto foi contemplado por meio do Edital de Audiovisual 2014 da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A história é sobre um jovem de 15 anos, Jhone, um rapaz que mora com a mãe em um bairro da periferia de Manaus e é abusado sexualmente pelo padrasto. A temática abordada pelo produtor e roteirista do filme, Diego Bauer, representou um grande desafio, por realizar cenas de violência que se aproximam da realidade das vítimas o que, segundo ele, poderia ser tratado com maior “peso” nos trabalhos audiovisuais brasileiros.

As gravações foram realizadas em dezembro de 2015, no bairro da Compensa, zona Oeste de Manaus. A obra conta com o elenco de Ítalo Rui, Leonel Worton, Danilo Reis, Israel Castro, Tiziane Virgílio e Isabela Catão.

Prêmio

Em novembro deste ano, o filme foi premiado na categoria de melhor direção no Festival de Audiovisual de Belém – FAB 2016, e foi o único curta-metragem amazonense a ser premiado no FAB neste ano. A obra pode ser acessada pelo linkhttps://youtu.be/QtnaVpG3OKI, e é recomendado para maiores de 18 anos.