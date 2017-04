Cursos sobre biogás estão com inscrições abertas

Dois cursos de energias renováveis terão novas turmas segundo o anúncio do Centro Internacional de Energias Renováveis-Biogás (CIBiogás), do Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) e da Embrapa. Até domingo (23) estão abertas as inscrições para o curso de ‘Operacionalização de Biodigestores’, já as matrículas para o curso de ‘Atualização em Energias do Biogás’ podem ser feitas até 26 de maio. As aulas terão início nos dias 26 de abril e 29 de maio, respectivamente.

O curso de Atualização em Energias do Biogás está disponível em português ou espanhol e o valor é R$ 240,00. Já o curso de Operacionalização, ofertado exclusivamente em língua portuguesa, custa R$ 350,00. Os dois foram elaborados por especialistas, contam com o acompanhamento de tutores e têm como base as experiências práticas construídas pelo Centro, que monitora 11 unidades de produção de biogás gerando energia elétrica, térmica e biocombustível.

Os conteúdos têm como público profissionais e estudantes interessados em aprender mais sobre o tema. Desde 2011, os cursos oferecidos pelo CIBiogás já capacitaram mil pessoas de 25 diferentes países. Por meio dos cursos é possível ainda compartilhar o conhecimento sobre energias renováveis obtido através de pesquisas da instituição e parceiros. Com cerca de 8 milhões de postos de trabalho em todo o mundo, o setor está em expansão. A Agência Internacional de Energia prevê um aumento da capacidade das renováveis de 42% até 2021.

Inscrições

Para inscrever-se, acesse www.cibiogas.org > Cursos > Atualização do biogás ou Operacionalização de Biodigestores. Mais informações podem ser obtidas por meio de contatoead@cibiogas.org ou (45) 3576-7022.

Com informações da assessoria