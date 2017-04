Cursos capacitarão servidores para nova matriz econômica

Os servidores públicos do governo do Amazonas e até da Prefeitura de Manaus poderão contar com uma capacitação em áreas como piscicultura, gestão de pessoas e jurídicas, voltadas para a nova matriz econômica ambiental, legislação e tecnologia, entre outras.

A Política de Desenvolvimento de Pessoal, que visa a melhorar o atendimento e serviços oferecidos para a população em geral foi lançada ontem (24), na sede Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), pelo governador José Melo (Pros), por meio da assinatura do decreto nº 37.810.

De acordo com o titular da Sead, Silvio Romano, apenas em 2017 serão oferecidos, ao todo, 78 cursos, ainda sem previsão do total do público de servidores que deve ser atingido. O secretário informou que o projeto é “dinâmico”, pois possibilita que os cursos sejam realocados de acordo com as necessidades do Estado e dos servidores, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo e no Judiciário. Há também a parceira com a Prefeitura de Manaus para estender esses cursos para o funcionalismo municipal também.

Projeto

O projeto está entrelaçado com a nova matriz econômica, que também foi abordada na ocasião. Romano disse que a política de capacitação deve ensinar aos servidores públicos, que serão os agentes multiplicadores, por meio de cursos e palestras para que eles tenham a exata noção do conceito da matriz. “Queremos que eles (servidores) saibam como tocar os projetos para também contribuir todos os dias para o desenvolvimento dessa nova matriz”, aponta.

Assim, será implementada a “Escola de Governo”, que capacitará os servidores e será instalada na própria sede da Sead, além da programação da agenda do programa anual de cursos que foi elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) da Sead, que desde 2008 já capacitou mais de 100 mil servidores. O DDP também reformulou o Sistema de Controle de Desenvolvimento de Servidores (Sides), que reúne representantes de todos os órgãos públicos do Estado, formando uma grande rede de agentes de treinamento, responsáveis pela divulgação e inscrição dos eventos de formação e capacitação.

Os servidores interessados devem procurar seus representantes em cada órgão que compõem o Sides. Dentro dessa programação os servidores podem se inscrever nos cursos por meio do Sides que pode ser acessado pelo celular, com acompanhamento dos gestores.

