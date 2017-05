Curso para cuidador de idoso inicia mais uma turma com 70 vagas

Começou nesta segunda-feira (15), mais uma turma do curso de cuidador de idoso, o “Cuidadoso”, promovido pela Prefeitura de Manaus. Sucesso de público, a capacitação ofertou 70 vagas, que foram preenchidas em menos de 24 horas.

A capacitação é realizada pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). O curso possui carga de 300 horas, divididas em aula teórica (200 horas) e prática (100 horas).

O primeiro módulo, “O Cuidador de Idoso e os Aspectos Sociais”, é comandado pela instrutora da Espi, Maria Francenilda de Oliveira, e deve seguir até o dia 19 de maio.

A diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena, destacou o sucesso do curso, que teve grande procura logo na abertura de inscrições, no mês passado, e reforçou a importância da continuidade das ações promovidas em parceria com a FDT.

“Para nós é um orgulho manter esse trabalho de capacitação dos profissionais que cuidam dos idosos. Entendemos que, com o Cuidadoso e com todas as outras atividades que realizamos juntamente com a Fundação Dr. Thomas, contribuímos para a promoção da qualidade de vida e a adequada atenção às necessidades da terceira idade”, destacou.

A psicóloga Aluízia de Lacerda, 56, revelou os motivos que a levaram a se inscrever. “Eu já tenho uma graduação na área da saúde mental e quero agregar valor ao meu currículo. O último trabalho que desenvolvi era cuidando de funcionários doentes acamados. Hoje, sou autônoma e tenho idosos na família. Então, certamente esse curso vai me ajudar muito na vida profissional e pessoal”, afirmou.

A solenidade de abertura do curso aconteceu na última sexta-feira (12), e foi realizada na sede do Parque Municipal do Idoso, com apresentação do coral Vozes de Ouro, da Fundação, e a palestra magna “A Importância do Cuidador de Idosos no Mercado de Trabalho”, proferida pela psicóloga Ledina da Silva Lima.

Com informações da assessoria