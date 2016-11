Curso gratuito para qualificação de garçons é oferecido nesta quarta-feira em Manaus

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) iniciam nesta quarta-feira (23), as aulas do curso de garçom. A capacitação será realizada na unidade do Senac, na rua Saldanha Marinho, 410, no Centro da capital.

O público-alvo são os trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, que foram contatados previamente para participar do projeto. Novas turmas do curso de garçom serão abertas em janeiro de 2017 e os interessados podem procurar informações na unidade do Sine, no Edifício Garagem, no Centro.

Dentre os objetivos do curso estão o desenvolvimento das competências gerais e específicas em relação à ética, cidadania e qualidade no trabalho, abrangendo higiene e segurança, além de conteúdos básicos referentes às técnicas de trabalho do profissional.

As aulas têm como finalidade capacitar pessoas para atender clientes em restaurantes, bares, hotéis e outros estabelecimentos similares, visando à prestação de um serviço com qualidade e eficácia.

“A realização do curso permite ao profissional executar tanto procedimentos simples, como servir refeições e bebidas, quanto a procedimentos mais complexos, como o relacionamento com clientes”, explicou o diretor de qualificação da Semtrad, Fábio Castro.

Essa é o segundo curso promovido pela Semtrad em parceria com o Senac. O primeiro ocorreu em outubro deste ano, sobre Técnicas em Vendas, quando participaram mais de 60 trabalhadores cadastrados no Sine Manaus.

Certificação

Um garçom certificado será capaz de prestar um atendimento de qualidade em estabelecimentos de distintos níveis, visando conduzir seu atendimento de acordo com a necessidade do cliente. O curso desenvolve também a capacidade de realizar outras tarefas, como serviços de bar, copa e de conhecer os tipos de serviços oferecidos pelos restaurantes.

Durante os módulos do curso, são abordados temas como hospitalidade, cortesia, práticas para a manipulação de alimentos, noções de nutrição, além de orientações em relação à saúde e à segurança no trabalho, bem como técnicas de atendimento.

Mercado

O curso de garçom é indicado para profissionais que desejam atuar em restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos similares, desenvolvendo as técnicas de atendimento ao público e cortesia, necessárias para o sucesso nesse setor. Para realizar o curso é importante ter acima de 18 anos e ter ao menos o ensino fundamental completo.

O mercado de trabalho nessa área, sobretudo, com o aquecimento do setor hoteleiro e o turismo no Brasil, em razão de grandes eventos que foram sediados, como a Copa do Mundo e Olimpíadas, tem se tornado um ramo promissor.

O setor também oferece oportunidades de crescimento para aqueles que se destacam, podendo ocupar novas posições dentro de estabelecimentos, como a de maitre, que coordena todas as atividades referentes ao estabelecimento e ao atendimento prestado pelos garçons.

Com informações da assessoria