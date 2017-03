Curso gratuito de artesanato com garrafas PET está com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) abriu inscrições para o curso gratuito de artesanato com garrafas PET. Os interessados devem comparecer no horário de 13h às 14h, na sede da Agência de Desenvolvimento Local (ADL/Cajual), na Rua 1º. de Maio, 3, no bairro Morro da Liberdade.

Realizado em parceria com a Cooperativa de Trabalho de Artesanato Amazonense (Copamart), o curso busca fomentar as ações de empreendedorismo na Zona Sul da cidade. Não há pré-requisito de escolaridade ou idade para participar do curso e a prioridade é atender aos moradores da Zona Sul.

As oficinas têm início no dia 17 de abril, na ADJ/Cajual, e serão ministradas à tarde. “As aulas permitirão que o aluno aprenda técnicas de artesanato para desenvolver produtos que no futuro podem lhe gerar uma importante renda. Também haverá palestras sobre empreendedorismo, na área de vendas”, disse o diretor de Economia Solidária da Semtrad, Virgílio Melo.

Melo disse, ainda, que além de gerar impactos econômicos positivos na renda dos futuros artesãos, o mercado de reutilização de garrafas pet garante uma economia sustentável uma vez que esse tipo de material passa até 400 anos para se decompor no meio ambiente.

“Muitas pessoas desconhecem as várias reutilizações dessas garrafas e com a participação no curso, o microempreendedor aprenderá a gerar renda e proteger o meio ambiente por meio da utilização desse material”, reforçou o diretor.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do PET (Abipet), são reciclados, por ano, aproximadamente 50% do produto descartado, um número baixo em comparação com a reciclagem de latas de alumínio que, segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), já é superior a 90%, índice maior que o dos EUA, do Japão e da Europa.

Com informações da assessoria