Curso forma profissionais para reconhecimento de assinaturas falsas em Manaus

Assinaturas fraudulentas, cheques adulterados, escrituras falsificadas. O trabalho do perito grafotécnico é de suma importância para realizar estes exames técnicos e um dos mais demandados pela justiça de todo o país. Pensando nisso, nos dias 22 e 23 de abril, o Conselho Nacional de Peritos Judiciais (Conpej) promove o curso de Perícia Grafotécnica. As aulas acontecerão no Instituto de Especialização do Amazonas (ESP), no Manaus Plaza Shopping, na Djalma Batista.

“Este curso é direcionado a profissionais de diversas áreas do conhecimento, advogados, engenheiros, arquitetos, corretores, consultores, administradores, etc. Todos os profissionais de qualquer área do conhecimento que estão em busca de novos desafios, e desejam obter maior aprendizado sobre conceitos teóricos e práticos de perícias”, afirmou o delegado regional do Conpej, Arnaldo Botelho, para reforçar que o curso pode ser realizado por pessoas com qualquer formação.

De acordo com o delegado, a perícia está em plena expansão e só deve crescer, uma vez que basta ter o ensino médio completo para que interessados façam o curso e se tornem peritos aptos a atuar em qualquer comarca do Brasil. “Hoje, a perícia é uma das áreas que melhor remuneram e possuem o diferencial de deixar o profissional trabalhar de forma menos restrita, fazendo seu próprio horário, entre outros benefícios”, explicou.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da Conpej ou diretamente na sede regional do conselho, que fica a rua Herman Lima, número 5, conjunto Parque Aruanã, na Compensa. Mais informações podem ser obtidas através dos números (92) 3087-8152, (92) 99437-9100, (92) 98149-6582 (92)99963-6869 e(92) 98408-2512.

Com informações da assessoria