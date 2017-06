Curso ensinará culinária vegana e vegetariana em Manaus

Sustentabilidade e busca por uma vida mais saudável fizeram com que a procura por opções voltadas para vegetarianos e veganos venha crescendo, isso é fato. E, por conta disso, nada melhor do que investir em especialização como os cursos oferecidos pela Alquimia Arte Culinária. Na próxima quarta-feira, dia 7, os chefs Fernando Souza e João Paulo Moraes iniciam o “Curso de alimentação vegana e vegetariana”, no qual irão ensinar pratos que vão surpreender.

Um desses pratos é a feijoada vegetariana feita com brócolis, abóbora, servida com farofa de soja ou de banana e couve na laranja. No cardápio do curso está incluso, ainda, o carpaccio de abobrinha e nhoque de cará roxo, servidos de entrada, além de manteiga de queijo de soja e o ravióli de espinafre com ricota e castanhas e molho bolonhesa de soja.

O que é?

Propagada mais como um estilo de vida, a alimentação vegana exclui tudo que venha de origem animal. Os veganos não comem peixes, aves, leite e derivados (sorvete, creme, iogurte, manteiga), ovos, mel e têm que substituir esses produtos por outros usando de muita criatividade.

Já os vegetarianos consomem alguns derivados animais, menos as proteínas. “A alimentação vegetariana é mais flexível e permite comer um bolo onde são utilizados ovos e leite, por exemplo”, explica o chef baiano João Paulo Moraes, que é vegetariano há dez anos. Ele conta que as substituições são o carro-chefe do curso e, por conta disso, vai ensinar a fazer leite de vegetais – arroz, soja, linhaça, por exemplo – que servirão de base para preparação de outros pratos.

Mellanie Hasimoto

