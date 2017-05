Curso em Manaus vai ensinar técnicas de cultivo de hortas caseiras

Consumir produtos orgânicos está cada vez mais em alta e desperta o interesse de muita gente, adepta da alimentação isenta de agrotóxico. Pensando nisso um engenheiro agrônomo gaúcho, residente em Manaus, resolveu apostar no ensino do cultivo de hortas caseiras na capital.

A ideia é multiplicar o conhecimento adquirido em mais de oito anos de profissão com pessoas interessadas em produzir hortaliças. Para ensinar as técnicas de cultivos, o engenheiro agrônomo Júlio Zolly, por meio da Zolly Consultoria Agronômica, está disponibilizando um curso de horta caseira acessível a qualquer pessoa.

“Muita gente tem vontade de ter em casa sua própria horta, principalmente com os preços de produtos como tomate, cebola, pimenta de cheiro, que em Manaus custam muito caro, mas falta o conhecimento de técnicas de cultivo. Pensei em compartilhar o que sei e tornar acessível o consumo de alimentos saudáveis”, salienta.

O curso ‘Hortas Caseiras’ será oferecido no dia 27 de maio deste ano, no Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Sul, no horário das 8h às 12h, a um valor simbólico de R$ 65,00.

Técnicas

Além das técnicas de cultivos e manuseio de espécies como tomate, cebola, cheiro verde, cebolinha e alfaces, o engenheiro agrônomo vai ensinar como plantar em variados espaços e aproveitando vasos que vão desde os convencionais encontrados em qualquer supermercado aos recicláveis que temos em casa. “Não precisa de grandes espaços, apenas conhecer os modos de cultivo de cada alimento. Temos em casa muitos recipientes que podemos utilizar sem exigir gastos desnecessários, mas desconhecer o que é adequado para cada espécie pode interferir na germinação da planta”, ressalta Zolly.

As inscrições no curso podem ser feitas por meio da página no Facebook “Zolly Consultoria Agronômico” ou pelo e-mail: juliozolly@gmail.com

Mais informações pelo telefone (92) 98173-2306ou pelo Whatsapp 99600-0269.

Agenda:

Curso – Técnicas de Cultivo de Hortas Caseiras

Data: 27 de maio de 2017

Horário: 8h às 12h

Local: Amazon Smart Offices – Rua Rio Jutaí, 670 – Bairro Nossa Senhora das Graças

Inscrição: R$ 65 reais

Informações: 98173-2306 e 99600-0269

Com informações da assessoria.