Curso em Manaus ensina alunos a falar em público como palestrantes

De estudantes até empresários de sucesso, o medo de falar em público atinge boa parte das pessoas. Subir em um palco ou apresentar um seminário para uma plateia tendo que lidar com centenas de pares de olhos, pode ser aterrorizante. Estudos que pedem à pessoas para listarem seus maiores medos, costumam apontar o medo de falar em público como o mais temido, superando o medo de altura, de águas profundas e até da morte. Isso acontece porque, nesse caso, a reputação entra em jogo. Somos criaturas essencialmente sociais e desejamos o afeto, o respeito e o apoio dos outros.

Para atender ao público que precisa falar em público, em Manaus, mas desconhece as técnicas apropriadas, o Consultor e Palestrante Erick Araújo realizará no próximo sábado (20), de 8h às 17h, o curso: Como Fazer Apresentações em Alta Performance, nas dependências do Amazon Smart Office.

Inscrições:

As inscrições do último lote podem ser realizadas pelo telefone: 99212 – 5514, por meio da página do facebook Erick Araújo ou pelo endereço: bit.ly/CursoDeApresentações

Treinamento:

O palestrante criou um treinamento completo e de alto desempenho.”Com técnicas é possível melhorar a comunicação em público, seja na apresentação de um seminário na faculdade, um TCC, venda ou até uma entrevista de emprego. Saber falar bem diante do público pode salvar a carreira de alguém”, afirma o Palestrante.

Mesmo pessoas que nunca subiram em um palco, podem participar do curso. Os alunos vão aprender a criar uma apresentação do zero, além de técnicas para vencer o medo e a timidez, movimentar-se no palco, fazer ensaios mentais e a como ganhar autoridade diante da plateia.

Palestrante:

Erick Araújo é Administrador com MBA pela Franklin Covey Business School, Analista Comportamental DISC e Starter em Programação Neuro Linguística. É ator formado pelo Liceu de Artes e Ofícios Claúdio Santoro e possui mais de 1.500 horas de palco.

No ramo da Educação Corporativa já palestrou nas principais empresas de Manaus. Hoje dedica-se a ensinar as pessoas a subirem nos palcos e criar apresentações de alta performance.

