Curso de logística e gerenciamento de conflitos estão com inscrições abertas na Fieam

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) está com matrículas abertas para os cursos de Logística de armazenamento e transporte, Resiliência – Gerenciamento de conflitos, e Mapeamento de processos. As aulas iiciam na próxima segunda-feira, dia 29, na sede da instituição, no Centro de Manaus.

Por R$ 270, o curso de Logística de armazenamento e transporte será ministrado pelo administrador e pós-graduado em Comércio exterior, Sosthenes Torres. Já o curso Mapeamento de processos, será realizado pela auditora de Sistema de Gestão Bureau Veritas Certification, especializada também em Gestão da Qualidade e Produtividade, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Eliane Parente.

Já por R$ 260, é possível fazer o curso de “Resiliência – Gerenciamento de conflitos”, onde o aluno fica capacitado a manter as competências e habilidades em situações adversas. As aulas serão ministrados pelo economista e pós-graduado em Engenharia de Produção, Geraldo Magela.

Os três cursos têm duração de quatro dias com carga horária de 16 horas, com direito a certificação. Mais informações pelos fones 3233-1013, 3233-5395 ou pelo endereço www.fieam.org.br.

