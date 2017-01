Curso de gastronomia no sul capacita amazonenses

A gastronomia deu um salto em todo o mundo e as comidas de países como Peru, México e Brasil ganham mais espaço nos grandes festivais. De olho nessa amplitude, o profissional amazonense do mercado gastronômico não perde tempo e segue em busca de especialização e inserção em campo nacional.

O curso da cozinha Valduga, por exemplo, oferece aos seus participantes uma experiência única em alguns dias na fronteira do Brasil com Uruguai. Além disso, eles terão a oportunidade de aprender tudo sobre os melhores cortes de carne.

De acordo com a professora de gastronomia, Cintia Macedo, o curso é uma excelente oportunidade para os profissionais da área. “É um momento para ter um conhecimento a mais de uma culinária muito vasta”, afirmou.

Segundo Cintia, a primeira turma do curso ocorrerá a partir de amanhã (6) até o dia 12 de janeiro. As aulas ocorrerão no turno da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 14h às 18h, durante quatro dias. Cada dia é dedicado a um tipo de carne (porco, gado, cordeiro e preparos mistos).

Investimentos

Os alunos recebem um avental, uma apostila com o conteúdo trabalhado em aula e, no final, certificado de conclusão do curso.

O investimento é de R$ 4.250 e pode ser pago com cartão ou à vista. No pacote, estão incluídas todas as refeições feitas na fazenda, café da manhã típico, almoço e jantar. Água e sucos de frutas da estação estarão disponíveis para consumo a qualquer hora.

Os participantes também têm serviço de transporte disponível de ida e volta. A programação inclui ainda uma visita a Rio Branco, cidade uruguaia que fica próxima ao local de realização do curso no Rio Grande do Sul.

Fazenda

Uma típica fazenda no interior do Rio Grande do Sul abre suas portas para receber alunos como hóspedes e apresentar cardápios típicos da culinária do lugar. A gastronomia do sul do Brasil é uma fusão das culturas italiana, espanhola e crioula que, com o passar do tempo, criou sua própria identidade.

O curso é ministrado pelo chef gaúcho Teilor Valduga, que se formou na Escola de Gastronomia da Universidade de Caxias do Sul (UCS-ICIF). Ele tem uma vasta experiência reunindo conhecimento sobre cozinha e a preparação de carnes de todo o continente sul-americano

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO