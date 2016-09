Curso de administração da Ufam festeja 50 anos e realiza evento comemorativo

O curso de administração da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) comemora neste ano o Jubileu de Ouro desde a sua criação. Para celebrar os 50 anos de existência do curso, será promovido o 3º Intercâmbio de Conhecimento em Administração nos próximos dias 8 e 9 de setembro, no auditório Eulálio Chaves, no setor sul da instituição, na avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul.

O objetivo do evento é explanar o desenvolvimento do estudo de administração no Estado nos últimos 50 anos. A programação contará com workshops, mesas-redondas, entre diversas atividades que destacam a extrema relevância do curso para a sociedade.

A chefe de Departamento de Administração da Ufam, Kleomara Cerquinho, destaca a importância de o curso ter sido o primeiro da área no Amazonas. “Considero um marco importante, pois tem dado para a sociedade um retorno de profissionais, gestores nas áreas públicas e privadas, empreendedores, bem como profissionais da educação que foram criando os cursos que hoje existem no Estado. Ele foi criado logo um ano após a regularização da profissão. É, portanto, um dos mais antigos no Brasil”, explicou.

O festejo pretende reunir discentes, docentes, profissionais da área e alunos de todas as instituições de ensino superior, além de estudantes das escolas de ensino médio que tenham interesse em conhecer e fazer o curso.

“Estamos felizes em contribuir e chamamos as outras instituições para compartilhar suas conquistas também, porque essas conquistas são um legado da Ufam. Queremos que elas sintam que somos um corpo de administradores trabalhando para o desenvolvimento deste Estado e queremos contar para a sociedade que este corpo de administradores tem a contribuir”, declarou Kleomara.

Na ocasião, haverá também uma homenagem simbólica para dez professores em nome da dedicação na área oferecida à instituição.

Por Manoela Moura