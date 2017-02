Curral do Garantido abre temporada no Cassam

As festas da temporada 2017 do Boi Bumbá Garantido serão realizadas neste ano no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), situado no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Os eventos são realizados pelo Movimento Amigos do Garantido (MAG).

O local foi escolhido por ter um espaço amplo e garantir segurança aos frequentadores do curral.

“Temos um público grande e fiel, que frequenta nossos currais. Queremos garantir que todos tenham conforto e segurança na nossa festa e possam se divertir sem preocupações”, disse Izoney Tomé, presidente do MAG.

Com informações da assessoria