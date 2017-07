Curada de câncer, menina youtuber muda vídeos e quer virar médica

Há um ano, a estudante Lorena Reginato, 13, criou um canal no YouTube, o Careca TV, para narrar sua luta contra um câncer cerebral diagnosticado em 2015.

Depois de um ano falando sobre o dia a dia do tratamento contra a doença, a moradora de Jaú (300 km de São Paulo) recebeu dos médicos em janeiro a notícia que estava curada e agora traça novos planos para seu canal.

São quase 1,8 milhão de seguidores no YouTube e outros 2,1 milhões que a acompanham no Facebook. “O canal me fazia acreditar que eu ainda fazia parte de algo, me sentia conectada ao mundo. Não é fácil lidar e conviver com a ideia de que, a qualquer momento, podemos deixar de existir”, diz ela.

Lorena já participou de vários programas de TV, entre eles, The Noite, com Danilo Gentilli, no SBT | Reprodução

Durante o tratamento, ela enfrentou uma série de dificuldades. Teve que deixar de ir a escola, raspou o cabelo -momento que inspirou o nome do canal- e enfrentou complicações que afetam suas atividades motoras.

Ela tem dificuldade para andar e falar. Por isso, continua fazendo sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Mas já voltou às aulas e fez novos planos para suas páginas.

Leia também: Medicamentos contra o câncer deixar de ser fabricados por baixo preço

Entre as novidades, Lorena vai começar a produzir conteúdo com outro youtuber, Átila Balogh.”Estou voltando com uma nova proposta de entretenimento”, afirma.

Lorena também virou embaixadora de várias causas relacionadas com o câncer infantil | Reprodução

Eles vão falar sobre temas como música e culinária. Além disso, mantém as transmissões ao vivo diárias no Facebook. “Está sendo como renascer, sabe? Meu sonho é voltar a andar e não ser mais dependente”, diz.

A convivência com profissionais de saúde nos últimos anos também a fez pensar em uma nova profissão: ela agora quer ser médica. “É uma profissão que eu admiro muito”.

Ataque

Em 2016, o “Careca TV” chegou a ser alvo de um ataque e acabou fora do ar. Segundo a mãe da adolescente, Fiorella Reginato, um hacker entrou na página e deletou os vídeos e a página. Um novo canal de mesmo nome foi criado e a segurança reforçada.

Bruno Mestrinelli

FolhaPress

Leia mais:

Tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão, alerta oncologista

Lutador de MMA dá aula de superação e persistência para pequenos atletas de Manaus

Paixão e superação na história de um campeão amazonense