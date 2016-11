Cumpridos mandados de prisão contra policiais suspeitos de desaparecimento de jovens no Grande Vitória

A Força Tarefa da Segurança Pública do Amazonas cumpriu na manhã desta terça-feira (8) mandados de prisão em nome dos policiais militares suspeito de envolvimento no desaparecimento de três jovens, ocorrido no dia 29 de outubro, no bairro Grande Vitoria, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações preliminares, dez policiais militares foram levados para a sede da Delegacia Geral, na Zona Centro-Oeste.

Os três jovens, identificados como Rita de Cássia Castro da Silva, 19, Alex Júlio Roquer de Melo, 25, e Weverton Marinho Gonçalves, 20, desapareceram após serem abordados por duas guarnições da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nas ruas do bairro Grande Vitória, e, desde então, não foram mais vistos.

Após o desaparecimento, pais e parentes das vítimas começaram a realizar buscas particulares, sem sucesso, e ontem recorreram à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, para cobrar das autoridades públicas celeridade nas investigações do caso.

Mais informações sobre o assunto serão repassadas em uma coletiva de imprensa que será realizada na sede da DG as 11h de hoje.

