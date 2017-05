Cúmplice em homicídio é preso na saída de escola no novo Aleixo

Andrew Rafael Nunes Trindade, de 18 anos, conhecido como “Chinoca”, foi preso na noite da última segunda-feira (22), em frente da escola em que estudava na avenida Coronel Sávio Belota, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. “Chinoca” é suspeito de ser cúmplice no assassinato do feirante Daniel Stanley Franco Nery, 23, que aconteceu no dia 14 de abriu deste ano, na rua 83, do conjunto Amazonino Mendes. O autor do crime, identificado como Wendel da Conceição Freitas, vulgo “Popó”, continua foragido.

De acordo com a Policia Civil, Andrew teria participado do crime levando a vítima até o local onde ocorreu o homicídio. “Popó” atacou a vítima com pauladas e golpes de picareta.

Segundo o depoimento de “Chinoca” na delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime foi motivado por vingança, já que o feirante teria tentado matar “Popó” após uma desavença na época em que os dois estavam presos no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Andrew nega a participação no crime e afirma que apenas presenciou o assassinato.

“Chinoca” foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. Após os procedimentos cabíveis deve ser encaminhado para o CDPM, localizado no quilômetro 8 da BR-174.

Com informações da assessoria