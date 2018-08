Sarau homenageia Jorge Tufic na Academia Amazonense de Letras

Manaus - Na próxima quarta-feira (15), às 19h, a Academia Amazonense de Letras (AAL) realizará um sarau em homenagem ao poeta e jornalista Jorge Tufic, falecido em fevereiro deste ano.

A apresentação, que faz parte das atividades de comemoração do Centenário da Academia, terá entrada franca e contará com a presença dos cantores líricos Humberto Vieira, Josenor Rocha e Raquel de Queiroz, além dos atores Dori Carvalho, Mauri Mqr e Koia Refkalesfsky. Participarão ainda Almir Diniz, pela Academia, e Elaine Alaúzo, representando a família.

Para o presidente da Academia, Robério Braga, a atividade é uma oportunidade de homenagear mais uma vez o ilustríssimo acadêmico. “Tufic era um imortal, com todos os requisitos para a imortalidade. Foi escritor, poeta, jornalista; nos deu a letra do nosso belíssimo hino do Estado e merece todas as homenagens que podermos oferecer” comentou.

Jorge Tufic Alaúzo nasceu no Acre em 1930. Autor de livros como “Chão sem mácula” e “Retrato de Mãe”, o escritor foi um dos fundadores do Clube da Madrugada, autor do Hino do Estado do Amazonas e imortal, desde 1969, da cadeira número 18, que tem como patrono o poeta Jonas da Silva.

A Academia Amazonense de Letras fica localizada na Rua Ramos Ferreira, 1009, no Centro de Manaus.

