Quarta edição do ‘Arte Comunidade’ será realizada na zona Leste

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e do Fundo Manaus Solidária, realiza nesta quarta-feira (15), a quarta edição do Arte Comunidade, na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste. O projeto visa levar cultura, entretenimento e mensagens de cidadania a estudantes de escolas públicas municipais, a usuários dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Cozinhas Comunitárias e de outros projetos sociais existentes na cidade.

Nesta edição, o espetáculo “O Mundo Mágico da Bela e a Fera” será apresentado na Cozinha Comunitária Colônia Antônio Aleixo, rua Padre Mario, às 9h30, e no Instituto Transformando Vidas (ITV), rua Doutor João de Paulo, às 14h30, ambos na Colônia Antônio Aleixo. A peça será encenada pelos recreadores do Parque Cidade da Criança.

De acordo com a presidente do Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, além de contemplar usuários de espaços mantidos pela Prefeitura de Manaus, o Arte Comunidade também contempla alguma organização social que desenvolve trabalhos em prol da comunidade com apresentações culturais.

“A ideia é aproveitar o mobiliário público existente na cidade e fazer com que esses espaços acolham encenações teatrais e apresentações musicais que, normalmente, não são realizadas nesses locais. Para o prefeito Arthur Virgílio Neto e para mim é importante poder disseminar cultura de qualidade para todas as zonas da cidade”, disse a presidente e primeira-dama de Manaus, Elisabeth Valeiko.

O Arte Comunidade busca enfocar em suas atividades espetáculos que valorizem a convivência em sociedade, a igualdade entre as pessoas, a fraternidade e o respeito. As edições anteriores do Arte Comunidade ocorreram na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, zona Oeste, no CEL Amadeu Teixeira, zona Norte e no Les Artistes Café Teatro, Centro.

O projeto é realizado pela Semjel, em parceria com o Fundo Manaus Solidária, as secretarias municipais de Educação (Semed), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

*Com informações da assessoria

