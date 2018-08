Seminário ‘Manaus em debate’ chega ao Educandos nesta quarta (15)

Manaus - Nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, será a vez do bairro Educandos, na zona Sul, receber o seminário ‘Manaus em debate’, promovido pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura), que tem como objetivo discutir questões de identidade e valorização da cidade. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

O seminário será realizado na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na rua Inocêncio de Araújo, 144, no bairro de Educandos.

Com entrada gratuita, a programação do seminário inclui debates com o escritor e presidente do Concultura, Marcio Souza, o poeta amazonense Celdo Braga e a arquiteta Ana Lúcia Abrahim. Os palestrantes abordarão, respectivamente, os seguintes temas: “Os manauaras”, “Um olhar prático para a paisagem” e “Manaus e seu destino: uma cidade entre a natureza e a cultura”.

Aos participantes serão disponibilizados certificados de participação, que serão encaminhados via e-mail. Informações ou dúvidas podem ser obtidas por meio dos telefones (92) 3632-2634 e (92) 3632-1807. Os bairros da Redenção e o loteamento América do Sul, na Colônia Terra Nova, ainda irão receber o evento que encerra no dia 29 de agosto.

Programação

15/8 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Inocêncio de Araújo, 144, Educandos.

22/8 – Área Missionária Santana, na rua 14, 40, Conjunto Hiléia 1, no bairro Redenção.

29/8 – Assembleia de Deus – Ministério Família Edificada na Palavra, na rua Equador, 137, Loteamento América do Sul.

*Com informações da assessoria

