Festival de bandas covers movimentará shopping em Manaus

Manaus - Entre os dias 16 e 31 de agosto, o Manauara Shopping vai realizar o evento inédito “Manauara Cover”, com shows gratuitos de cantores e bandas locais que farão covers de artistas de diversos estilos, que vão da MPB, Rock Nacional e Internacional, POP, Samba e até Boi-bumbá. Os shows acontecerão sempre às 19h30, no deck de madeira da Praça de Alimentação.

“Esse é um evento inédito e que vai atender todos apaixonados por música, independente do seu estilo favorito. Será gratuito e em um horário flexível, podendo ser assistido por quem está saindo do trabalho ou da escola, por exemplo”, afirmou a Gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Dentre as atrações confirmadas estão: Jorjão Pampolha e Nicole, Banda Destilados, Bianca Caggi e Banda Oficial 80. Outra atração do “Manauara Cover” é a cantora Márcia Siqueira, que vai apresentar o show “Elas Cantam Samba” no dia 31, ao lado de Lucilene Castro, Fatima Silva e Cinara Nery. “Será uma verdadeira homenagem ao samba, desde os clássicos até os mais modernos. O show tem uma hora e meia de duração e vai encantar todos os fãs desse ritmo”, assegurou. No repertório estão músicas dos amazonenses Júnior Rodrigues e Lucinha Cabral e dos compositores Ivone Lara, Zeca pagodinho, Alindo Cruz, dentre outros.

