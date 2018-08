'Queria ser bissexual. Todo mundo gostaria', diz Fernanda Young

Fernanda falou sobre a experiência de beijar outras mulheres em sua juventude. "Na década de 80, quando nós ficávamos com as amigas, isso era uma provocação. Mas é claro, eu era adolescente então também tinha uma coisa da descoberta da sexualidade, que depois eu levei a cabo".

"Mas concluí, com um certo pesar, que não é da minha natureza. Não sou uma pessoa que na minha sexualidade, no meu quarto escuro, na minha intimidade, deseje a mulher ou que pense na mulher. Não penso numa transa com mulher. Minhas fantasias tão sempre envoltas no universo masculino, do pênis".

"Eu queria ser bissexual. É lindo, né? Todo mundo gostaria. Seria tão razoável. Mas não sou", prosseguiu.

Em outro momento da conversa, Fernanda deu sua visão sobre o movimento feminista. "O feminismo existe e é necessário, mas o feminismo que exclui o homem, - que já escutei isso, também. 'O feminismo é o pensamento da mulher'. Escutei isso de uma feminista - Calminha."

"Se a gente quer ser ao contrário do homem, o homem vai ser machista, que tal a gente chamar para entender a beleza e a necessidade do feminino no mundo, do feminino nele, da energia feminina?", questionou.

Fernanda ainda afirmou que está escrevendo um programa de comédia que deve estrear na Globo em 2019.

Leia mais:

Miley Cyrus diz que primeiro relacionamento foi com uma mulher