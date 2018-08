Gabrielle Nishimura é nova promessa da música gospel brasileira

Manaus - Usando a música como ferramenta de comunicação para falar sobre saúde espiritual, a cantora e estudante de jornalismo Gabrielle Nishimura, de 27 anos, vem consolidando cada vez mais seu espaço no cenário musical gospel no Brasil. Nascida em Belém do Pará, Gabrielle passou os últimos 27 anos colecionando experiências de vida entre o Rio de Janeiro e Manaus, onde mora e estuda atualmente.

Cursando jornalismo na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a jovem explica que a comunicação em sua vida vai bem mais além do curso na academia, e a contempla também na música, sua ferramenta de ligação com o mundo.

“Independentemente da religião de cada um, todos temos propósitos na vida e descobrir essa missão dá sentido à nossa atuação na sociedade. A música pra mim é esse propósito de vida realizado, é ela quem me conecta ao plano espiritual e foi assim que eu encontrei a melhor forma de falar de Deus. A música não tem barreiras, ela invade os ambientes e quando é verdadeira toca o coração das pessoas”, explica Nishimura.

Pastora evangélica desde os 21 anos, Gabrielle teve seu primeiro contato com a música ainda na igreja, onde desde os três anos de idade começou a cantar. Envolvida com a música desde pequena, aos 16 anos ela gravou o primeiro disco, uma coletânea de músicas de outros artistas. A musicista conta que na época o trabalho contemplou mais ao seu pai do que a ela mesma, pois ainda não acreditava que seria a música gospel o cenário de atuação em sua vida.

“A igreja pra mim foi um lugar de conexão e ao mesmo tempo de muita limitação, no início da minha caminhada. Muitas vezes as pessoas se reúnem nas igrejas como se fossem clubes de relacionamentos e esquecem que a relação com Deus é absolutamente pessoal. Só depois de amadurecer espiritualmente e entender que paz de espírito é um processo íntimo e intransferível foi que os templos passaram a ser sinônimo de proteção pra mim”, destaca a jovem pastora.

Estruturando a intimidade com Deus em uma forte plataforma chamada fé, a estudante passou a dedicar-se à sua melhor versão, passando por movimentos de qualificação profissional dentro da música e estabelecendo sua identidade musical enquanto cantora gospel.

Entre as referências de Nishimura, ela elenca alguns nomes como as bandas americanas Hillsong, Elevation Worship, além de artistas nacionais como, Laura Souguellis e Ana Paula Valadão.

Confia em mim

Gabrielle se prepara agora para um novo momento em sua vida, o lançamento de um álbum, intitulado ‘Confia em mim’. A obra é um ep de 5 músicas que contam sobre a relação da cantora com Deus nos últimos anos, entre seus processos de amadurecimento e autoconhecimento transcendental.

“Esse CD é muito especial pra mim pois é o meu primeiro trabalho autoral e cada faixa fala muito sobre minha intimidade com Deus. Eu escolhi a música ‘Confia em mim’ para dar nome ao disco e ser o single de lançamento porque eu compus em um momento de muitas dúvidas na minha vida e a resposta de Deus para as minhas perguntas foram os frutos que venho colhendo. Mais do que nunca eu descobri que a música é o meu propósito de vida para trazer as pessoas a Deus”, declara a cantora, que já disponibilizou o disco completo nas plataformas Spotify, Deezer e Youtube.

Atualmente Gabrielle Nishimura divide a vida entre o papel de mãe de gêmeos e a agenda de shows e compromissos profissionais que cumpre no estado de São Paulo, mas volta à Manaus no dia 20 de agosto para lançamento de seu novo material. Em setembro ela deve retornar à São Paulo para mais compromissos e em outubro segue para o Rio de Janeiro ainda em agenda de shows.