Amazonense fica em segundo lugar em concurso Miss Brasil Mundo 2018

Rio de Janeiro - A amazonense Jainy Lemos, de 22 anos, garantiu o segundo lugar na disputa do Miss Brasil Mundo, disputado neste domingo (12) em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O primeiro lugar ficou para a candidata do Estado do Piauí, que pela primeira vez, conquistou o título na disputa.

Jainy Lemos é natural do município de Nova Olinda do Norte, de onde saiu na adolescência. Eleita Miss Amazonas Mundo em 2017, recebeu como missão representar o Estado na etapa nacional do concurso.

Com passagem por outros concursos de beleza do interior, Jainy já era veterana do Miss Amazonas Mundo. No ano anterior ela também concorreu à coroa, mas acabou em segundo lugar. “Eu não desisti. Voltei novamente e me preparei melhor, porque o importante é não desistir das coisas que a gente quer na vida”, comentou à época, à imprensa.

O concurso garante a vaga para a vencedora representar o país no Miss Mundo 2018 - que será realizado em dezembro, na cidade chinesa de Sanya. Neste ano, participarão do evento 48 concorrentes.

Leia mais: Miss Amazonas é a Miss Brasil 2018

Além da faixa e preparação, a miss vencedora leva para casa uma coroa exclusiva projetada pelo designer de joias Tiago Seixas, o mesmo responsável pelo projeto das coroas dos concursos de Miss Brasil.

A joia da Miss Brasil Mundo possui pedras nas cores da bandeira nacional, além de uma pedra lilás pela luta contra a hanseníase e a flor-de-lis representando a realeza.

Além da coroa, a Miss Brasil Mundo também ganha um relógio, uma joia de ouro, uma esmeralda e uma viagem para Los Angeles com participação em um desfile.

O concurso foi realizado em um hotel em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Instagram

Miss Mundo



Com provas preliminares classificatórias, o Miss Mundo é mais conhecido na Europa e Ásia, e um dos concorrentes do Miss Universo, que por sua vez, é mais popular nos países latino-americanos.

No Rio de Janeiro, o Hotel do Bosque, em Angra dos Reis, foi o cenário escolhido para a disputa das misses. Elas participaram de desfiles moda praia e noite, prova de talentos, além de uma entrevista preliminar.

Indiana Manushi Chhillar ainda detém o título de 2017 | Foto: Divulgação

Outro desafio que conta para a pontuação é a apresentação e defesa de um projeto social, que deve ter sido idealizado e executado pela própria miss em sua região de origem.



Este ano, o Miss Mundo anunciará a sucessora da indiana Manushi Chhillar, de 20 anos. Em 2017, a brasileira Gabrielle Vilela passou no primeiro corte (Top 40), mas não avançou no segundo (Top 15).



Leia mais:

Amazonense eleita Miss Brasil 2018 é ovacionada no Aeroporto de Manaus

Fã clube da Miss Brasil 2018 comemora coroação em Manaus