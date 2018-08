No dia dos pais, homens comentam sobre a plenitude da paternidade

O dentista Bruno Leite é pai de Brunno Lucas, Hugo e Victoria | Foto: Divulgação

Manaus - Segundo domingo do mês de agosto. Dia dos Pais, data especial e comemorativa festejada em todo mundo com objetivo de homenagear essa figura importantíssima na vida de muitas pessoas. É o dia de celebrar com quem a gente ama e não economizar nos beijinhos e abraços a todos os pais, homens carinhosos, amorosos, guerreiros, protetores e trabalhadores e de diversas personalidades, profissões e estilos.



Tem o chef, o médico, o dentista, o garçom, o promotor de justiça, o engenheiro, o músico e secretário, o professor, tem pai de todo tipo e profissão. A Revista Elenco do Em Tempo convidou alguns personagens do circuito local para falar um pouco da responsabilidade de assumir esse papel, já que os pais fazem parte das primeiras referências comportamentais de uma criança.

Conhecido por suas habilidades gastronômicas, o chef de cozinha do restaurante Tambaqui no Ponto, Marcus Vinícius Figueiredo, 36 anos, afirma que ser pai é ter um coração batendo fora do peito. “Essas crianças são loucas pelas mães e têm o pai como seu suporte, mas o amor de pai é tão grande, que ultrapassa qualquer fronteira, é um amor diferente, ciumento, cuidadoso, um amor que protege e guarda e sempre vai ser o maior amor do mundo”, observa. Pai de João Pedro, 14, e Maria Elvira, 14, ele brinca que não pretende intervir na escolha da profissão.

Dr Ilner, tem quatro filhos: Túlio, Talita, Bruno e Enzo | Foto: Divulgação

“Nosso papel é orientar e proteger, e a escolha é de cada um, de acordo com sua formação”, atesta. “Dia dos pais é almoço de família: meu velho, é ter uma boa comida, boa bebida e muito amor para partilhar”, conclui.



Pai de Brunno Lucas, 12 anos; Hugo Lucas; 10 anos e Victoria Lucas 04 anos, o dentista Bruno Leite, 41, acredita que o Dia dos Pais tem cheiro de almoço de domingo, apresentação de escola, dia de acordar cedo para o café e, claro, dar e receber aquela meia ou gravata de presente, enfeitado com muito carinho com ajuda das professoras e professores da escola. “Existe coisa melhor?”, brinca.

A respeito de sua influencia profissional sobre os filhos, ele diz: “Brunno Lucas pretende seguir área de saúde não especificada ainda; Hugo Lucas quer ser tudo, mas dentista não, e Victoria Lucas - quer trabalhar com o papai e ser dentista. A melhor de todas as dentistas!”, afirma satisfeito. Para ele ser pai, é mais que um presente divino. “É ser amigo, ser dedicado, ser mãe às vezes, ser super-herói. É proteger e ensinar as coisas da vida e do mundo”, observa.

Para o médico dermatologista e empresário Ilner de Souza e Souza, 54, o Dia dos pais é o momento de reunir a turma e poder dizer a eles o quanto os ama. “É o dia de agradecer ao criador a oportunidade de ser pai e aos meu filhos o ensinamento em ser o melhor que pude aprender com eles”, avalia.

Para ele, ser pai é dedicar sua vida a ensinar aos filhos os valores por meio da ação prática e não apenas das palavras.“Mostrar o amor sem pedir nada em retorno. Dar a eles a liberdade da escolha pra que aprendam os melhores caminhos com os próprios erros”, ensina. Pai de Talita Souza, de 29 anos, finalista do curso de Medicina; de Túlio Souza, 27 anos, Bacharel em Direito; Enzo, de 9 anos, futuro músico; Bruno Souza, autista e sua maior inspiração; e Pedro Souza, ainda no útero da mãe e que vai nascer em dezembro; ele simplesmente agradece todos os dias a oportunidade de ser pai.

Chef Marcus Vinícius, ladeado pelos filhos Maria e João Pedro | Foto: Divulgação

O Secretário de Estado de Cultura do Amazonas, artista da musica e do audiovisual, Denilson Novo, já carrega a experiência de ter uma filha de coração, a enteada Madalena, com cinco anos de idade, e aguarda a chegada de Cármen, que, até o fechamento desta edição, estava prestes a nascer

Para ele, ser pai é superar diariamente o próprio entendimento do que é o amor. “É um grau de amadurecimento e expansão do melhor de nós mesmos, para oferecer o melhor àqueles pelos quais somos responsáveis”, destaca Denilson.

As filhas, segundo ele, deverão seguir pelo seu caminho profissional. “Madalena é artista e talentosa. Prova viva que o fruto não cai longe do pé. Mãe e filha são artistas, afinadas, cantam e encantam a todos. Cármen já participa de nossas artes desde o ventre e certamente vem ao mundo, no mínimo, com boas referencias”, analisa.



Três gerações



Para o diretor do grupo Paulo Carvalho, Construtora e Movelaria, o engenheiro civil Paulo Carvalho, 55 anos, hoje o significado de ser pai vai muito além do sentido da palavra, já que recentemente assumiu a condição de avó. “Ser avô, é amor infinito. É reviver momentos que tivemos com nossos filhos com muito mais leveza”, comenta.

Denilson, esposa e Madalena aguardam a chegada de Carmen | Foto: Divulgação

Para ele, uma de suas maiores emoções foi ter segurado no colo o neto Igor de Carvalho Starling pela primeira vez. “Não existe emoção mais sublime, dia dos pais é família”.



O genro, o promotor de justiça Igor Starling, 39 anos, também fala com muito carinho da chegada do seu primeiro filho, neto do sogro, Paulo Carvalho. “Meu filho tem o meu nome, minha esposa escolheu como uma homenagem a mim, algo que me trouxe muita alegria e orgulho.Ele tem apenas (01) e todos esses primeiros dias têm sido marcantes, mas, em especial, o dia do seu nascimento foi algo único e inesquecível”, cita. Quanto a uma possível afinidade com a minha profissão e diz que ainda não deu para perceber, salvo o afinco que ele luta diariamente pelo leitinho dele”, brinca.

