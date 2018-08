Bake Off Brasil começa com boa audiência e bomba na web

A quarta temporada do Bake Off Brasil estreou com tudo na noite do último sábado (11), no SBT. O formato, importado do Reino Unido, se manteve acima dos dois dígitos e longe da Record, principal competidora da emissora de Silvio Santos pelo público de sábado à noite.

Em alguns momentos, o programa de culinária chegou perto de superar a audiência da Globo. Às 23h21, a competição culinária registrou 11.6 pontos; contra 12,4 da Globo e seu Altas Horas.

Na mesma hora, a Record, que exibida o tradicional Programa da Sabrina, marcou 7,4 pontos. A média ainda não foi divulgada pela Ibope Kantar Media, mas deve ficar pouco acima dos 10 pontos.

Bombou na internet

Além da boa audiência na televisão, o programa repercutiu bastante nas redes sociais. No Twitter, a #BakeOffBrasil foi o assunto mais comentado no Brasil e no mundo. Os seguidores opinaram sobre os participantes e o novo elenco, com a apresentadora Nadja Haddad e o jurado Olivier Anquier.

