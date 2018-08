Conheça o trabalho de quem faz a TV EM TEMPO no Amazonas

Manaus - É 18h em ponto, e você está chegando do trabalho com vontade de assistir um telejornal. Liga a TV, senta no sofá e começa a assistir as notícias do Brasil e do mundo. Elas são trazidas, em sua maioria, por uma apresentadora, que apenas dá as deixas para que, como num passe de mágica, outras pessoas apareçam na pequena "caixa mágica" que é a televisão, que tem, inclusive, um dia para ser celebrada: o dia 11 de agosto.

No entanto, o que muita gente não sabe é que, para a produção de apenas um telejornal, é necessária uma multidão de recursos humanos e tecnológicos para que a notícia chegue com rapidez e responsabilidade a cada telespectador. É o caso, por exemplo, da TV EM TEMPO, afiliada do SBT no Amazonas.

Um pouco de história

O Dia da Televisão começou a ser celebrado em 1958, por iniciativa do Papa Pio XII, que ainda fez de Santa Clara de Assis, esposa de São Francisco, a padroeira da caixa mágica.

Segundo o papa, durante a vida de Santa Clara, houve um momento em que ela não pôde assistir à missa do dia de Natal por estar doente. Ela rezou, e a História conta que, momentos depois, mesmo estando em casa, Clara conseguia ver e ouvir com clareza a missa, celebrada em uma igreja a quilômetros de sua casa. O papa Pio XII comparou o milagre de Santa Clara ao poder da televisão, e a fez padroeira da "caixa mágica".

Coordenar um programa ou um telejornal não é fácil, mas a TV EM TEMPO executa esse trabalho com perfeição. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

No Brasil, o pioneiro da televisão foi o paraibano Assis Chateaubriand. Comunicador, empresário e senador, "Chatô", como ficou conhecido, inaugurou a primeira emissora de televisão do país: a TV Tupi. No Amazonas, a primeira emissora a ser inaugurada foi a TV Ajuricaba, em 1967, por iniciativa de Khaled Hauache, e durou até o ano de 1986.



Já em 1992, a família Hauache fundou a TV Manaus, dirigida por Khaled e sua esposa, Sadie. De origem árabe e considerada uma mulher à frente de seu tempo, Sadie se graduou em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) na década de 1970, e foi eleita deputada federal em 1986, participando da Assembleia Nacional Constituinte. A emissora passou a se chamar TV EM TEMPO em 2007, quando se integrou ao Grupo Raman Neves de Comunicação.

A TV mais feliz do Brasil



O trabalho do jornalismo na TV EM TEMPO é coordenado pelo jornalista Ivan Nascimento. Dono de uma carreira consolidada com 20 anos de trabalho em televisão, cinema e outras mídias, Ivan é o diretor de Jornalismo da TV, que hoje conta com três produtos televisivos: o Boletim EM TEMPO, com Bruno Fonseca; o programa AGORA, apresentado por Márcia Lasmar; e o Jornal EM TEMPO, ancorado por Mariana Rocha.

Todas as manhãs, Márcia Lasmar comanda o programa Agora, voltado para as comunidades. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Ivan, no entanto, é apenas um na equipe. Abaixo dele, ainda existem produtores, editores de texto, editores de imagem, repórteres, partes de uma grande equipe que faz girar a engrenagem do trabalho de excelência cumprido pela TV EM TEMPO.



Nilza Vieira é uma dessas pessoas. Ela é a chefe de reportagem da TV, e é também trabalho dela tentar procurar o que pode render pautas para serem trabalhadas por produtores e repórteres. O cotidiano da equipe da TV, segundo ela, são as reuniões de pauta diárias, para analisar o que se pode fazer de pauta no dia seguinte, entre as especiais, as grandes reportagens, as mais trabalhadas, e até os factuais.

“Chego às 6h da manhã, e vou vendo o que tem que fazer. Passo para o primeiro repórter, que é o Waldir Adriano, e ele já sai para a rua para fazer as rondas, vendo o que pode render à noite e também durante o dia, tanto para o Agora como para o jornal da tarde. O resultado da ronda, nós apresentamos no Boletim EM TEMPO”.

Os produtores e repórteres se revezam incansavelmente para realizar um trabalho de respeito para com o telespectador. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Produção



Feita a reunião de pauta, agora é a vez de os produtores desenvolverem a pauta para o telejornal. A eles, cabe dar todo o direcionamento do que se precisa fazer, além de procurar dados, fatos interessantes, e até o trabalho de procurar as fontes que possam falar sobre cada assunto.

Na TV EM TEMPO, há uma equipe de quatro produtores que fazem esse trabalho. Entre eles, está Elias Pedroza. O trabalho dele consiste em estar em contato direto com o repórter e o cinegrafista, para que a pauta tenha o melhor andamento possível.

O trabalho dos produtores é desenhar toda a matéria: são eles que alinham cada passo que o repórter fará quando estiver na rua. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

"Desde a hora que eu recebo a pauta, penso em todas as formas de como ela deve sair, desde as imagens até o texto que o repórter tem que ler. É a hora que o repórter senta comigo e nós definimos como vai ser o trabalho, entre fontes, dados e tudo o mais", explica.



E quando dá algo errado na rua? Não tem como o repórter voltar para a redação, não é verdade? "Quando ele me liga falando que teve um contratempo, tenho que pensar rápido para poder dizer como ele deve seguir, o que ele deve fazer. Ele não pode voltar para a redação sem a pauta! Vamos conversando, fazendo ajustes, e no final dá tudo certo", afirma Elias.

Repórteres

Recebida a pauta, os repórteres vão para a rua. É na rua, entre a população, que surgem histórias boas de serem contadas, como a de cinco mulheres que montaram uma cooperativa onde fazem tricô, crochê e outras artes manuais.

Essa história foi contada pela repórter Patrícia de Paula em uma das muitas idas para a rua, mas o trabalho dela começa, mesmo, na hora em que ela chega na TV.

"Converso com a chefe de reportagem e o produtor, porque preciso pegar toda a ideia que eles querem para a pauta, além das técnicas que a gente tem que adotar na externa. Quando vou para rua, penso em toda a equipe que está envolvida. Recolho toda informação que posso conseguir, porque creio que a matéria, mesmo que tenha um minuto, precisa ser bem trabalhada ", conta

A TV EM TEMPO hoje conta com oito repórteres. Entre eles, está Patrícia de Paula e Gabriela Moreno (na foto). | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

Patrícia, inclusive, está em sua segunda passagem pela TV EM TEMPO. Ela foi a primeira apresentadora do programa Agora, entre 2010 e 2012, e voltou para a TV em 2018. Para ela, a televisão é uma caixa mágica, e cada repórter tem que ter um respeito pelo telespectador.



"Esse respeito é necessário porque nos sentimos lisonjeados quando o telespectador para e se senta em frente à televisão para nos assistir. Respeitamos o telespectador quando colocamos um material de qualidade no ar", completa.

Edição de imagens

Com as imagens feitas pelo cinegrafista e pelo repórter, agora é a hora do pessoal da edição de áudio e vídeo entrar em ação. É deles o trabalho de organizar as imagens e a locução da forma certa, como foi concebido pelo produtor e pelo pessoal de rua.

Marcos Felipe é editor de vídeo na TV EM TEMPO desde 2015. A sala onde ele fica é um cubículo, mas é perfeita, porque cabe a sua cadeira e a estante do computador, além de caixas de som um pouco maiores para um computador. É nessa ilha de edição, frio e confortável, que ele faz todo o processo de tratamento, corte certo e até mesmo alguns efeitos visuais para as imagens que serão exibidas a partir de 18h20 na televisão.

Marcos Felipe, editor de vídeo da TV EM TEMPO | Foto: Arquivo Pessoal

"A gente, como editor de imagem, tem uma certa liberdade para dar um outro toque na edição da matéria. Geralmente o repórter e o produtor têm uma ideia na cabeça de como eles querem que a imagem seja colocada no vídeo, mas aqui a gente pode organizar um pouco as imagens para que elas tenham um efeito melhor na matéria", explica.



O editor conta que uma das matérias que teve a maior recompensa de fazer foi a de um ano do massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), ocorrido em 1° de janeiro de 2017. A matéria foi exibida no dia 1° de janeiro de 2018, no programa Agora.

Nas ilhas de edição, o trabalho é minucioso, e é preciso ter todo o cuidado para nada passar em branco. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

"Era uma matéria grande, que foi dividida em duas partes. Tivemos um cuidado enorme para fazer ela, desde a equipe de reportagem, as fontes, até a edição. No momento da edição, a Markilze ficou do meu lado o tempo todo, para me dar os direcionamentos, e eu dava todas as sugestões que achava melhor. Encaixamos algumas coisas, e o resultado foi muito legal. O legal da profissão, justamente, é o reconhecimento que a gente tem, dentro e fora daqui".



Edição de telejornal

Enquanto as edições estão sendo feitas, duas pessoas, em especial, são responsáveis por rever todo o espelho do telejornal: a editora executiva e repórter, Markilze Pereira, e a editora e apresentadora do Jornal EM TEMPO, Mariana Rocha. "Kilze" e "Mari", como são chamadas carinhosamente pelos colegas, têm uma trajetória de mais de 15 anos dedicados ao jornalismo, e 10 destes anos são na TV EM TEMPO.

Enquanto as matérias estão sendo montadas e editadas, Markilze e Nailson Castro são responsáveis por montar todo o roteiro do jornal, encadeando tudo o que será exibido em cada um dos três blocos do jornal EM TEMPO. Eles também acompanham todo o trabalho dos editores de vídeo nas ilhas de edição, mexendo em uma sequência de imagens, em textos.

Cada programa é acompanhado de perto pela equipe de produção, e a recompensa é sempre gratificante. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

"Nosso tempo é um tempo curto, então trabalhamos com reportagens de um minuto e meio a três minutos. As reportagens, inclusive, são trabalhadas na linguagem em que o telespectador possa entender. Ele é o principal ator e receptor do que vamos veicular. Por causa disso, os nossos repórteres tem que ter um diferencial: eles precisam notar tudo, para que possam passar a informação com responsabilidade", salienta a editora e revisora.



Apresentação

Espelho pronto e matérias prontas, é a vez de Mariana Rocha entrar em ação. Com ela, todo o texto que será falado no telejornal, deixas e tudo o mais, passará por uma revisão muito, mas muito minuciosa.

"Leio texto por texto, de cada repórter, para poder puxar as manchetes nas deixas. Se precisa fazer alguma nota, eu mesma escrevo as notas e passo para a Markilze revisar. É aí que eu vou me arrumar para apresentar o jornal".



18h20 em ponto, Mariana está em frente às câmeras do telejornal, em toda a sua plenitude. A partir daquele momento, ela estará sendo assistida em todo o território do Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira a Parintins, de Boca do Acre a Presidente Figueiredo. No entanto, para quem acha que o trabalho dela é recheado de glamour, ela garante que não é bem assim, e que o trabalho é bem pesado.

Mariana Rocha é editora, revisora e apresentadora do Jornal EM TEMPO. Para ela, o trabalho na TV não tem nada a ver com glamour. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

"Eu nunca vi a minha profissão como glamour. A minha preocupação sempre foi passar a notícia com responsabilidade, e fazer com o que o telespectador entenda o que fazemos aqui, chamando sempre a atenção para a notícia. Sou uma mera coadjuvante no jornal, e mesmo sendo apresentadora, eu faço questão de escrever tudo, porque se dá algum problema, eu consigo driblar. Quando vou para a rua e as pessoas me param, eu faço questão de abraçar e cumprimentar com todo o gosto".



Em toda a sua vida de televisão, Mariana garante que existiram matérias que conseguiram emocioná-la. Foi o caso de uma produzida por ela há muito tempo, na zona rural de Manaus, na época do Natal. Junto com a sua equipe, ela visitou uma comunidade em que vivia um casal de idosos carentes, cujo esposo passava por um problema de saúde.

"Quando conversei com a senhorinha, ela me disse que o maior sonho dela era que o esposo dela passasse pela cirurgia que poderia curá-lo. Aquilo realmente me tocou. Eu não tinha o contato deles, mas tinha o do canoeiro, e guardei comigo. Um tempinho depois, eu entrevistei o então governador Eduardo Braga, e citei esse caso. Ele me pediu o telefone desse canoeiro, eu passei e pronto. Alguns dias depois eu voltei na comunidade, e a senhora me contou que a equipe do governador tinha visitado eles, e que os exames já tinham sido marcados para a semana seguinte", relatou.

Bruno Fonseca, apresentador do Boletim EM TEMPO | Foto: Arquivo Pessoal

Recompensa

A rotina segue dia após dia. O trabalho é duro, é cansativo, e pesado. No entanto, há uma recompensa para quem desempenha com afinco esse trabalho, e na maioria das vezes, ela é maravilhosa, como foi para Mariana, como foi para Patrícia, para Elias, e para os demais profissionais que fazem parte do dia a dia da TV EM TEMPO.

Para Ivan, a magia do telejornalismo é pensar no telespectador como um ser social. "A gente pensa na audiência, claro, mas quando a gente percebe que as matérias veiculadas foram pensadas, trabalhadas, com o objetivo de alcançar o telespectador, e realmente alcança, a gente fica feliz com isso. A recompensa é de nos sentirmos úteis como jornalistas, repórteres, seres humanos e cidadãos".

Ivan Nascimento é quem coordena todo o trabalho de jornalismo da TV EM TEMPO. | Foto: Janailton Falcão/EM TEMPO

E quando o material está pronto? Na visão de Ivan, é como se fosse um parto. E quando as matérias são "paridas", é o mesmo alívio. E não são poucas as vezes que o feedback vem, e em quase 100% das vezes, é um elogio.



"Para a gente, é gratificante, e faz a gente lembrar do juramento que fizemos na nossa formatura. Para mim, como diretor, saber que estamos sendo úteis para a sociedade, é maravilhoso. É um propósito. Me deixa contente e com mais vontade de fazer diferente. E aqui, é claro, tudo o que a gente faz, a gente faz com felicidade, porque nós somos a TV mais feliz do Brasil", finaliza, sorridente, o gestor.

Edição: Mara Magalhães

Veja o vídeo de umas das matérias especiais da TV EM TEMPO

01º BLOCO AGORA 01 01 2018 - COMPAJ: há um ano acontecia o maior massacre de detentos no Amazonas Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Em Tempo

