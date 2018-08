Superando as dificuldades e os desafios de ser pai solteiro

Manaus - Dar banho, trocar fralda, cuidar da alimentação e auxiliar no dever de casa. Na educação dos filhos, essas e outras são algumas tarefas que a sociedade geralmente associa à figura da mãe, mas que de forma tímida vem ganhando cada vez mais a participação dos pais. Em um momento onde o mundo vive a reafirmação da liberdade, os homens também buscam se reestruturar frente às imposições construídas socialmente, e entre elas, a atuação no papel de pai.

Para celebrar o Dia dos Pais, comemorado neste 12 de agosto, a ELENCO decidiu contar uma história de paternidade que é recheada de resistência, esperança, amor e o mais importante: respeito e responsabilidade.

Morando em Manaus há mais de 20 anos, o cearense Esron Rocha, de 53 anos, começou sua relação com a paternidade em 2007, quando decidiu adotar uma criança dentro de todos os trâmites legais. Na época, o professor e doutor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), realizou o cadastro nacional de adoção para entrar na fila de espera por uma criança, e apesar de ocupar a posição 58 na fila de espera, nunca perdeu a esperança em conseguir adotar um filho.

"Sou muito feliz em poder ter um pai tão lindo quanto o meu” | Foto: Márcio Melo

“Eu tinha muitos sobrinhos pequenos quando cheguei do Ceará, e como eu era o tio solteiro, acabava cuidando de todos como se fossem meus filhos. A idade foi passando e cada vez mais eu alimentava o desejo de adotar uma criança, e apesar da dificuldade que é esse processo no Brasil, as coisas começaram a dar certo pra mim”, explica o profissional de enfermagem.

Já em 2009, dois anos após o cadastro na fila de adoção, Rocha recebeu de uma amiga a informação de que uma bebê órfã acabara de nascer. A criança era Evelyne, que hoje aos 9 anos de idade celebra o nono Dia dos Pais ao lado de Esron.

Mas a legalidade da adoção da menina não foi fácil. Bombardeado de análises sociais por parte da Justiça, só após dois anos lutando na Vara de Adoção pelo direito de ser oficialmente o pai da criança, é que o professor finalmente conquistou a paternidade legal da filha.

“A Evelyne nasceu em 2009 e na época a mãe biológica não podia ficar com ela, então eu vi aí a oportunidade de finalmente ter minha filha, mas eu ainda precisava respeitar as prioridades da fila de espera. Mesmo assim, com o consentimento da mãe, eu a trouxe com dois dias de vida para minha casa e após essa decisão entrei com um processo na Justiça pedindo pela legalização da adoção de Evelyne que já estava comigo em casa. Após dois anos de análises com psicólogos e visitas de assistentes sociais à minha casa, a Justiça reconheceu oficialmente minha paternidade e pudemos dar início à nossa construção enquanto pai e filha”, explica o doutor em saúde coletiva.

Nove anos depois, Evelyne já cursa o 4° ano do ensino fundamental em uma escola integral de Manaus. Ela destaca a felicidade em poder estar crescendo amparada por tanto amor do pai.

Esron Rocha e sua filha Evelyne | Foto: Márcio Melo

“Ele é meu pai, minha mãe e meu amigo. Posso contar com ele para tudo, em todos os assuntos. É ele quem me ajuda na tarefa de casa, quem me dá banho, quem vai pra reunião e festinhas da escola, e sou muito feliz em poder ter um pai tão lindo quanto o meu”, declara a pequena Evelyne, que não vê problema algum em ser criada apenas pelo pai.

De acordo com Esron Rocha, assumir o ofício de educar uma criança é uma dinâmica contínua e que todos os dias são de novos erros e aprendizados, mas entre as maioridades dificuldades, o professor doutor ressalta que as imposições sociais em relação aos deveres do pai e da mãe ainda limitam muito a atuação da paternidade de forma efetiva no desenvolvimento dos filhos.

Trocar a balada por uma noite de desenhos em casa foi fácil. Quando precisa entrar em um fraldário ou em uma reunião de escola que é que ele sente certo estranhamento, de acordo com ele, vindo na maioria das vezes por parte das mães.

“Eu acho que isso não acontece por maldade. Nós homens, e consequentemente as mulheres, fomos criamos em uma sociedade patriarcal onde os cuidados com os filhos sempre foram responsabilidade das mães, mas aos poucos a gente vai reafirmando o papel dos pais e a capacidade deles em cuidar dos filhos tão bem quanto a mãe. Às vezes em reunião de escolas ou em banheiros públicos algumas mães fingem que eu nem existo ou que não tenho entendimento sobre os processos de desenvolvimento da minha filha, mas uma simples conversa já muda o cenário”, brinca Rocha ao falar sobre a importância do diálogo nas relações de autoconhecimento.