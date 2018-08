Ponta Negra recebe Festa dos Estudantes neste sábado em Manaus

Manaus - O Diretório Nacional dos Estudantes no Amazonas realiza, neste sábado (11), a "Festa dos Estudantes", no Anfiteatro da Ponta Negra, a partir das 18h. O evento contará com a participação da banda The Stones Ramos e de fanfarras, entre elas, a da escola Sólon de Lucena.

De acordo com o presidente do diretório, Marcelo Generoso, a festa é realizada há mais de 16 anos. "O primeiro evento foi organizado na tradicional Praça do Congresso, em frente ao IEA, no dia 11 de agosto de 2002. De lá para cá, todos os anos o DNE faz a festa para os estudantes. Mesmo não tendo muito a comemorar no setor educacional, celebramos nossos esforços. Celebramos a nossa persistência, pela qualidade da educação", disse Generoso.

O evento contará com música, diversão e segurança, que inclui o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Prefeitura de Manaus, Manauscult, Semmas e Implurb.

*Com informações da assessoria

