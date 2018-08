Teatro Manauara apresenta 2ª edição do “Inspire Mais”

Manaus - Após o sucesso da 1ª edição do circuito de palestras “Inspire Mais”, o Teatro Manauara apresenta a nova edição da “Humortivacional”, com o criativo e irreverente Márcio Braga, no dia 11 de setembro (terça-feira), a partir das 19h, direcionada às pessoas que querem ousar e usar a criatividade para aumentarem as vendas, se inspirarem para abrirem novos negócios e evoluírem pessoal e profissionalmente. As inscrições antecipadas para a palestra, com direito a welcome coffee, já estão sendo realizadas diretamente no teatro, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping (Av. Mário Ypiranga Monteiro, 1300 – Adrianópolis).

Num momento em que o mercado está bastante competitivo e que as vagas de trabalho estão reduzidas é preciso se diferenciar, buscar alternativa de melhoria e investir na carreira profissional. Pensando nisso, o circuito de palestras “Inspire Mais” trará de forma criativa e até mesmo engraçada, experiências de sucessos, que motivará os participantes positivamente, para aplicarem estes exemplos, em seu dia a dia.

“Focaremos no poder do pensamento positivo para se destacar no mercado, no acreditar em si, na valorização do profissional, no uso da simpatia e bom-humor para a pessoa brilhar, aumentar sua autoestima e melhorar profissionalmente”, antecipa o palestrante Márcio Braga.

Márcio Braga

As experiências de vida e profissionais, do irreverente e versátil Márcio Braga, o tornaram conhecido na mídia, como humorista, apresentador de rádio e televisão e mais recentemente, como palestrante motivacional, em seus eventos que têm conteúdo sério, transmitidos com doses de humor, conhecidas como palestras “humortivacionais”.

A carreira de Márcio começou ainda cedo em Tefé, sua cidade natal, fazendo piadas e imitações na família, iniciando assim sua vida de humorista. Apaixonado por rádio começou a se apresentar na Radiobrás e após alguns anos, já em Manaus, criou o “Na Hora do Roxo”, programa de rádio humorístico de maior audiência no Amazonas.

Eu seu currículo de sucessos registra-se ainda trabalhos no Grupo Rede Amazônica e Rede Calderaro de Comunicações, como apresentador de rádio e televisão, neste último conhecido também por suas participações com personagens que interagia levando alegria e risadas para o público em geral.

No dia do evento haverá o “Welcome Coffee” na entrada da palestra. Para a participação, a empresa poderá adquirir os pacotes: para 10 pessoas por R$499,00, para 25 pessoas – por R$1125,00, para 50 pessoas por R$ 2.000,00, para 100 pessoas por R$3.500,00, para 150 pessoas por R$5.000,00. A empresa que desejar sessão fechada, poderá adquirir o pacote exclusive. Mais informações diretamente no teatro ou pelos fones (92) 3342-8032 e 99107-0534 ou pelo e-mail: inspiremais@teatromanauara.com.br.

