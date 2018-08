Manuel Passos apresenta clássicos infantis em show especial

Manaus - O músico amazonense Manuel Passos se apresenta neste sábado (11), às 17h, na praça de alimentação do Shopping Ponta Negra. O show acontece em comemoração ao Dia dos Pais e contará com um repertório repleto de clássicos infantis, que irá animar a criançada e trazer nostalgia para os adultos. Além disso, o público também poderá assistir ao espetáculo “Uma Tarde Com Meu Melhor Amigo”. O acesso é gratuito.

“Aquarela” e “O Caderno”, de Toquinho; “, “A Casa” e “O Pato”, de Vinicius de Moraes; e “Superfantástico” e “Ursinho Pimpão”, do Balão Mágico, são algumas canções que fazem parte do show do amazonense Manuel Passos. O músico é autor do Projeto “Criança Feliz, Feliz a Cantar”, que tem o objetivo de resgatar músicas infantis do passado.

Em seguida, os atores do espetáculo irão brincar e interagir com o público do Shopping Ponta Negra. Com a temática de pais e filhos, a peça lúdica irá trazer a reflexão sobre o que a figura paterna representa na vida dos pequenos. “Será uma apresentação divertida e destinada a todas as idades”, informou a agente cultural Jenniffer Ribeiro.

