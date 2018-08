Flashback Disco é destaque deste sábado em Manaus

Neste sábado (11), o DJ Raidi Rebello promete conduzir o público em uma viagem pelos grandes hits que marcaram as décadas de 70, 80 e 90, na terceira edição da festa Flashback Disco. O evento ocorre a partir das 21h, no Shopping do Chopp – Cervejaria Rio Negro, localizado na Rua Francisca Mendes, 49, Cidade de Deus.

Referência na Região Norte quando o assunto é disco music, o DJ amazonense transformará a casa em uma verdadeira danceteria com telões de alta definição, iluminação especial e mega estrutura de áudio. O público poderá dançar ao som de músicas que atravessaram gerações, como “Rhythm is a dancer” e “Into the Groove”.

“A Flashback Disco é uma das festas de maior sucesso, pois traz para o público das zonas Norte e Leste um dos maiores nomes da cena local, e proporciona uma noite de muita nostalgia e boa música”, ressalta uma das organizadoras do evento, Socorro Albuquerque.

Os ingressos para a Flashback Disco são limitados e já estão à venda na bilheteria da casa e a na Academia Cheik Club. O valor antecipado para a pista é de R$ 20 e acompanha um CD especial com mais de 100 músicas do DJ Raidi Rebello. Na hora da festa, o valor da entrada será R$ 25.

Quem quiser aproveitar a noite em um espaço mais reservado, pode adquirir o ingresso para a área VIP por R$ 50, que é limitada para 300 pessoas e garante chope Rio Negro, água e refrigerante liberados das 22h às 03h. Mais informações pelo telefone (92) 9442-9168.

*Com informações da assessoria

