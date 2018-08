Feijoada beneficente do NACER ocorre neste sábado (11)

Neste sábado (11), o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (NACER) promove uma feijoada beneficente com objetivo de arrecadar recursos para manutenção dos projetos realizados. O evento ocorre das 12h às 15h, no Fast Temaki do Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Um clássico da culinária brasileira, a feijoada será assinada pela equipe do Feijoada no Balde, que é especializada no preparo da iguaria. Além de saborear o prato no restaurante, há também a opção de buscar para viagem ou solicitar o serviço de delivery sem custo adicional através do telefone (92) 9186-8189.

O NACER acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude. A sede da instituição possui capacidade de atendimento para 20 acolhidos e é composta por berçário, banheiros, copa, cozinha, área de recreação e sala de apoio para orientações educacionais e assistência psicopedagógica.

De acordo com dados do abrigo, em 2017 foram realizados 26 acolhimentos, entre crianças e adolescentes, na faixa etária que corresponde a 45% crianças de 0 a 2 anos, seguido de 30% de 3 a 5 anos, 15% de 6 a 11 anos e 10% de 12 a 17 anos. A maioria dos acolhidos é do sexo feminino.

“Os recursos que mantêm a casa são provenientes de doações e convênios periódicos com a rede pública de assistência social. Precisamos do apoio de toda a comunidade neste evento, que é de grande importância para a continuidade das ações do abrigo. Além de saborear uma deliciosa feijoada, os participantes estarão contribuindo para garantir qualidade de vida e bem-estar para nossos acolhidos”, enfatiza o diretor do NACER, Cleslley Rodrigues.

Os ingressos para a feijoada beneficente estão à venda ao valor de R$ 25 e podem ser adquiridos através dos telefones (92) 3302-6282 e 99326-6222 ou na sede do NACER, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez.