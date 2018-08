Manauscult divulga nomes da Comissão de Seleção do Conexões Culturais

Com mais de 1,5 mil votos válidos, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou nesta sexta-feira (10), os cinco nomes mais votados para integrarem a Comissão de Seleção do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018. Foram 22 candidatos na votação selecionados a partir de uma primeira fase de inscrições, dentre os quais estão especialistas, produtores e agentes culturais como os cinco nomes mais votados.

A votação foi realizada de 1º a 8 de agosto, por meio de formulário online disponibilizado à classe artística em geral. O resultado da votação pode ser consultado no Portal Viva Manaus, no link bit.ly/comissaoconexoes2018, e também na página do edital, disponível em vivamanaus.com/editais.

Os cinco nomes mais votados foram a socióloga, mestre em Educação, parecerista e editora Lisete Bertoto; o mestre em História, parecerista e produtor cultural Adson Rodrigo; a produtora cultural, com prática nas áreas de Comunicação, Cinema, Televisão, Circo, Teatro e Publicações, Anamaria Muhlenberg; a gestora de projetos, artista plástica e arte-educadora Rosa Rasuck; e a especialista em projetos culturais e parecerista credenciada pelo Ministério da Cultura, Juliana Machado.

A nomeação dos membros está condicionada ao aceite dos escolhidos, à disponibilidade de suas agendas e à compatibilidade de sua proposta de remuneração com os limites orçamentários da Manauscult. Em caso da impossibilidade por parte dos eleitos de assumirem a vaga, será selecionado o próximo candidato com maior número de votos e assim sucessivamente.

Na primeira fase de inscrições, todos os candidatos tiveram que comprovar experiência em comissões de avaliação de projetos culturais, bem como ter conhecimento nas áreas de artes e cultura e habilidades para a elaboração de pareceres.

Conexões Culturais

O Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais destinará R$ 2,6 milhões para o fomento de projetos em Artes e Cultura. Serão contemplados até 89 projetos, divididos em cinco categorias: produção (A); formação (B); difusão (C); residências e intercâmbios (D); e ocupação artística e/ou cultural em equipamentos culturais (D). O montante está dividido em módulos financeiros de R$ 10 mil, R$ 30 mil, R$ 60 mil, R$ 75 mil e R$ 100 mil.

As inscrições para o edital terminam no dia 20 de agosto. O edital foi publicado na edição 4393, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 4 de julho, e pode ser consultado na íntegra no portal Viva Manaus, em vivamanaus.com/editais.

A Manauscult também promoveu quatro oficinas de facilitação, a fim de tirar dúvidas dos agentes culturais, entidades e sociedade em geral interessados em concorrer ao edital. As transmissões online de todas as oficinas podem ser assistidas através da página da fundação no Facebook, no link facebook.com/manauscult. Os interessados também podem esclarecer suas dúvidas pelo telefone (92) 3215-2127 e pelo e-mail cultura.manauscult@gmail.com.

*Com informações da assessoria

