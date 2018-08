Luke Marcell lança música em homenagem ao Dia dos Pais

O cantor Luke Marcell lança neste sábado (11) durante apresentação no Amazonas Beer Festival sua nova música autoral em homenagem ao Dia dos Pais. Durante o show, às 14h, o público vai poder conferir em primeira mão o clipe da música intitulada “Reggae Paiê”, que também estará disponível no mesmo dia no canal do cantor no Youtube.

O Amazonas Beer Festival, que funcionará até domingo (12), conta com stands de cervejas artesanais, opções gastronômicas, shows musicais e exposição. Promovido pelo Amazonas Shopping, o evento faz parte da programação em homenagem ao Dia dos Pais. O espaço do festival está montado na Praça de Eventos da expansão do centro de compras.

Recentemente, Luke Marcell lançou o clipe de outra música autoral, “Plante o Bem”. As duas canções farão parte do primeiro EP da carreira do músico que será lançado em breve nas plataformas digitais.

Luke conta que “Reggae Paiê” é uma música que reforça os laços de amizade e cumplicidade entre pai e filho. “A letra fala de ensinamentos transmitidos e como eles são importantes para o crescimento do ser humano”, disse.

Diferente da música “Plante o Bem”, que traz a marca do pop contemporâneo, “Raggae Paiê” como o próprio nome sugere é uma canção no ritmo de reggae. “Minhas músicas têm influências do rock e do reggae e até do rap”, explicou.

A expectativa de Luke para o mais novo lançamento é que todos os pais que ouvirem sintam-se homenageados. “É uma música feita especialmente para que os filhos possam declarar seu amor”.

Luke, que tem apenas 21 anos, começou a compor ainda na adolescência, em uma fase difícil da vida, quando enfrentou a depressão. A música foi a forma encontrada para superar esta fase. “Eu toco violão desde cedo e sempre gostei de escrever. Pensei então que através da música conseguiria expressar os sentimentos que eu não podia explicar com palavras. Deu certo”, disse.

*Com informações da assessoria

