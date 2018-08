Projeto recebe propostas para cursos livres em artes na zona Leste

Organizações da Sociedade Civil (OSCs) têm até esta terça-feira (14), para entregar suas propostas para concorrer ao edital nº 07/2018 da Prefeitura de Manaus, que visa a implantação e desenvolvimento do projeto "Cursos Livres em Artes na Comunidade". Os cursos serão ofertados a jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste.

As propostas deverão ser entregues no período de 8h às 17h, dentro de envelope lacrado com identificação, conforme especificações do edital, no protocolo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), situada na avenida André Araújo, 2.767, Aleixo.

Podem participar OSCs que tenham sede em Manaus e que comprovem o gerenciamento de projetos que sejam compatíveis comprovem experiência no gerenciamento de projetos e ações na mesma área em questão com o objeto do edital, através de sua capacidade institucional ou de sua capacidade de articulação, além de cumprirem os demais requisitos previstos no processo.

O projeto é fruto do Termo de Compromisso assinado pela Prefeitura de Manaus com o Ministério Público do Trabalho pela anuência em relação ao projeto do Museu da Cidade de Manaus. O edital foi publicado na edição 4.399, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 13 de julho.

A segunda etapa do processo será a análise de propostas. O edital também está disponível no portal Viva Manaus, na página de Editais.

O projeto

Direcionado a crianças e jovens entre 10 a 16 anos, o projeto visa proporcionar um ambiente de troca entre saberes e de estímulo às práticas de criação e produção de conhecimento de forma lúdica, atrativa e construtiva.

Os cursos serão realizados para esse público-alvo mediante indicação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cas). Entretanto, não havendo o preenchimento das vagas ou desistências, as vagas remanescentes poderão ser disponibilizadas aos residentes do entorno da sede do projeto que se enquadrarem na condição de vulnerabilidade social e econômica.

Com duração até novembro de 2020, o projeto “Cursos Livres em Artes na Comunidade” prevê a realização de cursos de teatro, técnicas circenses, audiovisual, dança, balé clássico, desenho, canto e fotografia digital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Roda na Praça' oferece oficinas de artes circenses gratuitas em Manaus