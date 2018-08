‘Bake Off Brasil’ estreia sob o comando de Nadja Haddad

Carioca, 37 anos, jornalista por formação, apresentadora, bailarina, atriz, simpática, atenciosa, multiprofissional. Nadja Haddad chega ao comando da quarta edição do ‘Back Off Brasil’ com know-how e ávida pelo que mais gosta de fazer: contar boas histórias. O programa estreia neste sábado (11), às 21h15 (horário de Manaus), no SBT. E ela está como?

“Mega ansiosa. Uma ansiedade que me gera uma expectativa excelente e tenho certeza que o programa vai ficar lindo. A edição é primorosa. A equipe é incrível, o cenário, os participantes (que são as nossas grandes estrelas) também tem histórias maravilhosas”.

Também porque de tudo que ela mais gosta na profissão, contar histórias é o que mais lhe encanta. Pena que o jornalismo perdeu uma grande profissional, mas a TV brasileira ganhou uma apresentadora competente e apaixonada por pessoas.

“Eu sempre serei jornalista, é a minha formação, está no meu DNA, mas a chance de voltar para o núcleo do jornalismo é zero. A minha espontaneidade não permite mais atuar em formatos que exigem determinada frieza, formalidade. Não sinto falta das ruas, mas sinto falta de quando fazia reportagens especiais que tinham histórias de vidas de pessoas comuns, do nosso cotidiano. Já passei por essa etapa, amei, vivi muito e sou muito grata por ter essa história”, conta Haddad.

Ilha Tupinambarana

E de tudo que já viveu, a experiência de ter ficado um mês em Parintins quando trabalhava em outra emissora, rendeu o que Nadja não sabe definir.

“Sinto uma saudade absurda de Parintins. Acho que tenho um pedacinho de mim aí. Parintins, essa ilha mágica é um dos lugares mais encantadores que eu conheci e onde eu conheci pessoas incríveis, histórias de gente de verdade, de gente feliz, batalhadora. A culinária daí é impecável, a alegria das pessoas, todo mundo lindo, feliz. Eu sinto muita saudade. Quero muito retornar. Eu tenho foto beijando o chão do Bumbódromo. Porque é assim que a gente deve tratar, com respeito, com admiração toda a história que Parintins tem para contar e eu quero conhecer outras regiões do Amazonas”, deseja.

Para o Amazonas, ela faz um convite:

“Meus amigos amazonenses eu quero todo mundo juntinho neste sábado. Eu tô tratando com muito carinho, com muito amor e dedicação esse novo projeto junto ao chef Olivier Anquier e a confeiteira Beca Milano. E contamos com a participação de cada um de vocês”, pede a apresentadora.