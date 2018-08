‘Roda na Praça’ chega a zona Sul de Manaus neste fim de semana

O projeto “Roda na Praça” traz neste sábado (11), mais uma rodada de apresentações de artes cênicas, circenses e culturais. Desta vez, o projeto será apresentado na Quadra dos Idosos – Casa de São Francisco, a partir das 18h. O projeto é um dos contemplados por meio do Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017, da Prefeitura de Manaus.

Com a proposta de movimentar as praças da cidade, a programação será realizada até o dia 27/10, com 12 apresentações gratuitas em várias zonas da capital.

As apresentações são realizadas a partir da união de vários artistas como palhaços, bailarinos, atores, músicos e performers e têm duração de, aproximadamente, 50 minutos cada. A meta é passar por bairros de todas as zonas de Manaus como São Jorge, Santa Etelvina, Cidade Nova, entre outros.

A apresentação deste sábado será na rua Valério Botelho de Andrade, 525, no bairro São Francisco.



