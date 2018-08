Quatro festivais folclóricos agitam o final de semana em Manaus

Manaus - O mês de agosto continua animado com quatro festivais folclóricos que vão agitar o final de semana manauara nos bairros da capital, realizados com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Desta sexta-feira (10) a domingo (12), a rua 17 do bairro Vale do Sinai, localizado na Zona Norte, receberá o Arraiá do Mazon (Movimento Amigos da zona Norte de Manaus), a partir das 17h. A proposta dos organizadores é fazer um arraial itinerante, visitando, a cada ano, um bairro diferente da zona Norte da capital.

“Este é o nosso segundo ano com o apoio da Prefeitura, que está sendo fundamental para que a gente consiga fazer algo mais organizado e com estrutura. A nossa ideia é levar a alegria das festividades juninas para os bairros da zona Norte de Manaus”, pontuou a diretora do Mazon, Nizia Sato.

Na Zona Norte, acontece o Arraiá do Mazon, a partir desta sexta-feira (10) até domingo (12) | Foto: Divulgação

Leia também: Agenda cultural e de lazer para fim de semana em Manaus



Ainda na zona Norte, o 11° Festival Folclórico do Conjunto Boas Novas acontece desta sexta a domingo, e também no próximo fim de semana (17 a 19), a partir das 19h, no Campo do Conjunto Boas Novas, localizado na rua 22 com a rua 24, no bairro Cidade Nova 2. Barracas com comidas típicas e bebidas, danças folclóricas e muita animação farão parte do festival no bairro.

Já na zona Sul, o 18° Festival Folclórico da Ferreira Sobrinho iniciará nesta sexta (10), e vai até o próximo final de semana (19), a partir das 19h. Quadrilhas, cirandas, comidas típicas e bandeirinhas estarão na programação da festa, que acontecerá na rua Ferreira Sobrinho, no bairro Petrópolis.

Para a zona Oeste, também tem animação com o 31° Festival Folclórico do Vila da Prata, que vai desta sexta a domingo, e também nos fins de semana 17 a 19 e 24 a 26, a partir das 19h, no Complexo Desportivo, situado na rua Voluntários da Pátria, no Vila da Prata.

Já na Zona Oeste, a Vila da Prata promove arraial em todos os fins de semana do mês de agosto | Foto: Divulgação

Dando continuidade à programação junina nesse final de semana, também acontecem o 8° Festival Folclórico do Terra Nova 3; 10° Festival Folclórico da Colônia Antônio Aleixo; 7° Arraial do Povão; 23° Festival Folclórico do Gic; Arraial do Núcleo 2 e o Maior Festa Folclórica do Residencial Viver Melhor. A programação completa dos festivais folclóricos nos bairros está disponível no portal Viva Manaus, no link vivamanaus.com/festivais2018.



*Com informações da assessoria

Leia mais

Artista amazonense aposta no rap para lançar carreira na música

Prefeitura de Tefé lança o projeto 'Cultura, Turismo e Tradição'