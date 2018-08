Festival de hip hop ‘Todas São Manas’ neste domingo no Café Teatro

Manaus - Protagonizado por artistas mulheres, a segunda edição do Festival de Hip Hop “Todas São Manas” acontecerá neste domingo (12), no Les Artistes Café Teatro e seu entorno, no Centro Histórico de Manaus. O evento, que irá reunir diversas vertentes da cultura hip hop, conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

O Festival “Todas São Manas” reúne os quatro elementos da cultura hip hop (MC, DJ, grafitti e break dance) e conta com shows, graffiti ao vivo, exibição de filmes, rodas de conversa, batalhas de break dance e tag. Todas as mulheres que se inscreveram poderão participar do evento que será totalmente gratuito e aberto ao público.

A produtora e idealizadora do festival, Deborah Erê, fala sobre a importância da realização do evento e do apoio recebido com a contemplação pelo Edital Prêmio Manaus de Cultura Hip Hop de 2017. “A ideia do festival surgiu depois que presenciei uma atividade de hip hop na capital. Com o lançamento do edital, conseguimos concretizar a ideia e essa já é a segunda edição”.

Primeira edição aconteceu em 2016, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. | Foto: Divulgação

Todas as participantes receberão apoio da organização, como kit com camiseta, crachá e água. Além disso, será montado um Espaço Kids, onde os filhos das artistas participantes terão acesso a uma programação específica, com a presença de monitoras, enquanto suas mães participam do evento.



“Além do kit, as artistas também irão receber lanches durante a programação. Vamos disponibilizar ainda, material para o grafite, que terá premiação para o que mais se destacar visando reconhecimento e incentivo para as artistas grafiteiras”, disse Erê.

Festival

A primeira edição do Festival de Hip Hop Todas São Manas aconteceu em 14 e 15 de maio de 2016, na Escola Municipal Dr. Vicente de Mendonça Jr., no bairro Grande Vitória, na zona Leste de Manaus, e foi um dos projetos contemplados pelo Edital Prêmio Manaus de Cultura Hip Hop 2015. Trinta e cinco artistas mulheres participaram do evento, fortalecendo a comunidade local.

Festival reunirá os quatro elementos da cultura hip hop: MC, DJ, graffiti e break dance. | Foto: Divulgação

Programação



O Festival começará com o Graffiti, que terá início às 10h e irá até às 18h, concorrendo premiação para o que melhor se destacar, e ainda, durante o evento, tranças e tattoo com artistas locais. A programação das apresentações de DJs, MCs e break dance você pode conferir logo abaixo:

14h – DJ Maria do Rio

15h – DJ Naty Veiga

16h – DeeJay Pãmmy

16h40 – Rebeca Yane

16h55 - MC Jessy

17h – Batalha de Tag

17h30 – Eliminatórias: Batalha de Tag

18h – Lucka Brasil

18h15 – Batalha de Freestyle

18h30 – SemiFinal e Final: Batalha de B Girls

19h – Catarina

19h30 – Lary Go&Strela

20h – Premiações

20h15 – Rap Plus Size

