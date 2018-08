Agenda cultural e de lazer para fim de semana em Manaus

Manaus – O segundo final de semana do mês de agosto chega trazendo uma diversificada lista de programas culturais entre cinema, música, teatro musical e até festival de cerveja em alusão ao Dia dos Pais que acontece neste domingo (12). Aproveita a lista do EM TEMPO e vem se planejar para mais um fim de semana!

Teatro

O musical The Flowers, que será apresentado no Teatro Amazonas, sábado (11) e domingo (12), promete emocionar o público | Foto: Reprodução

O musical The Flowers, que será apresentado no Teatro Amazonas, sábado (11) e domingo (12), promete emocionar o público. Com uma hora e quinze minutos de duração, o espetáculo conta a história de três gerações de pessoas ligadas por antigos laços afetivos e que passam a refletir sobre a importância do amor e do perdão, na construção da felicidade.



O valor arrecadado com a venda dos ingressos do espetáculo será doado ao Grupo Espírita Chico Xavier e Associação Belas Artes do Amazonas (Belarte). No sábado (11), o espetáculo será apresentado às 20h. Domingo (12) serão duas sessões – às 16h e às 19h.

Segundo o produtor executivo do espetáculo, Silvio Romano, a história contada no musical deverá levar o público a uma reflexão sobre os efeitos que as atitudes equivocadas podem gerar na vida das pessoas. O show tem participação da cantora amazonense reconhecida nacionalmente, Marcela Bártholo.

Os ingressos para The Flowers estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site www.aloingressos.com.br. Plateia e frisas são R$ 50 inteira e R$ 25 meia. No 1º e 2º pavimentos os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 a meia entrada. Para o 3º pavimento o valor é R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Vendas antecipadas, com lotes promocionais, pelo whatsapp 99425-7139 (Alec).

Cinema

Encabeçando a lista das estreias da semana, a ficção científica ‘Megatubarão’ chega aos cinemas para tirar o fôlego dos cinéfilos apaixonados pelas cenas de tensão | Foto: Reprodução

O final de semana também é marcado por grandes estreias nas telonas dos cinemas em Manaus.



A segunda semana de agosto chega trazendo aos cinemas gêneros fílmicos para todos os gostos. De ficção científica, passando pelo drama, ação e até musicais, o EM TEMPO atualizou a lista de estreias da semana pra você ficar por dentro de tudo entre os novos trabalhos do mundo cinematográfico.

Mas encabeçando a lista das estreias da semana, a ficção científica ‘Megatubarão’ chega aos cinemas para tirar o fôlego dos cinéfilos apaixonados pelas cenas de tensão.

Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local, após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon.

Para salvá-los, um oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Os horários das sessões disponíveis você encontra na nossa agenda de cinema disponível no link.

Para fugir do calor

No segundo semestre do ano, com a alta do calor por conta do verão amazônico intenso nos meses de julho e agosto, aumenta a procura por flutuantes | Foto: Reprodução

No segundo semestre do ano, com a alta do calor por conta do verão amazônico intenso nos meses de julho e agosto, aumenta a procura por flutuantes - estabelecimentos a beira de rios e igarapés que ofertam serviços de alimentação, lazer, entretenimento e hospedagem.



Pensando nisso, listamos dez flutuantes para quem deseja se refrescar nas águas doces nas proximidades da capital amazonense, com baixo custo, boa localização, segurança, além de paisagens deslumbrantes que encantam desde o caboclo ribeiro até o turista que visita à capital amazonense.

A lista com os locais para aproveitar a natureza e ainda fugir do calor, você confere acessando o link.

Luau Tucupi

Com o objetivo de fomentar o cenário musical para artistas que estão começando carreiras autorais, a produtora Tucupi Web, realiza neste sábado (11) a 1ª edição do Luau Tucupi – Noite Sertaneja | Foto: Reprodução

Com o objetivo de fomentar o cenário musical para artistas que estão começando carreiras autorais, a produtora Tucupi Web, realiza neste sábado (11) a 1ª edição do Luau Tucupi – Noite Sertaneja. O evento acontecerá à partir das 19h, no Recanto do Pinica, que fica localizado na Avenida Coletora, bairro Águas Claras.



Os ingressos, que já estão no 2º lote, custam R$ 20 e podem ser adquiridos de forma on-line pelo site ingresse.com, ou pelo número de telefone (99350-9223). As entradas também serão vendidas na bilheteria do luau, no dia da festa.

A noite contará com 4 atrações musicais: Beatriz Leal, Raphaela Riccelli, Igor Oliveira e Elmer Cruz. Além de participações, os Dj's Thiago Águila e Thel agitam os intervalos do luau, que também será a oportunidade da gravação do DVD dos artistas participantes.

Anime Jungle

A expectativa é receber 12 mil pessoas nos três dias de evento | Foto: Reprodução

Tudo pronto para o Coca-Cola Anime Jungle (CCAJ), maior evento de cultura pop e japonesa do Norte do País. Nos dias 10, 11 e 12, a partir das 13h30, o Sesi Clube do Trabalhador, localizado na zona Leste de Manaus, sedia a terceira edição do evento que irá trazer como atrações as bandas Massacration, Matanza, o dublador Wendel Bezerra, os youtubers Danilo Modolo, do canal TokuDoc; Lucas Vinícius, do Canal Inutilismo; Claudia Andriolo, mais conhecida como Haru, do Canal da Haru; e o videomaker de cosplayers Wesley Animaff.



A expectativa é receber 12 mil pessoas nos três dias de evento.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis na loja Daray (no Amazonas Shopping, piso térreo), na bilheteria do Clube do Trabalhador ou através do site shopingressos.com.br. A entrada custa R$10 (dia 10), R$20 (dia 11) e R$20 (dia 12).

Na compra do ingresso para a sexta-feira, o consumidor levará mais um de graça. O ingresso para o show do Matanza e Massacration custa R$ 40. E o pacote para os três dias de evento, incluindo os shows, fica por R$60.

Além disso, em comemoração ao Dia dos Pais, todos os pais que forem ao CCAJ acompanhados dos filhos que pagaram os ingressos para o domingo (12), terão a entrada gratuita. Para mais informações: (92) 99198-8076.

Dia dos Pais – Festival de Cervejas

Promovido pelo Amazonas Shopping, o evento faz parte da programação em homenagem ao Dia dos Pais | Foto: Reprodução

Nada mais saudável do que bater um bom papo tomando uma cerveja gelada com seu pai durante este final de semana. Por isso o Amazonas Beer Festival, que funcionará até domingo (12), conta com stands de cervejas artesanais, opções gastronômicas, shows musicais e exposição. Promovido pelo Amazonas Shopping, o evento faz parte da programação em homenagem ao Dia dos Pais. O espaço do festival está montado na Praça de Eventos da expansão do centro de compras.



Os visitantes do Amazonas Beer Festival também podem curtir uma programação musical variada de shows de rock e blues. As apresentações acontecem sempre às 14h, 16h e às 19h.

Dia dos Pais – Para as Crianças

Um dos destaques será a feira de artesanato “Arte e Movimento”, que irá reunir gastronomia, arte e variedades | Foto: Reprodução

Uma programação especial está sendo preparada pela Prefeitura de Manaus para o Dia dos Pais, com muito esporte, lazer e cultura neste domingo, 12, a partir das 15h, no Parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul. As atividades iniciam no sábado, 11, com destaque para a oficina de criatividade, a contação de história e o parque acústico.



No domingo, a programação será toda especial para os papais e seus filhos aproveitarem uma tarde inesquecível juntos. Um dos destaques será a feira de artesanato “Arte e Movimento”, que irá reunir gastronomia, arte e variedades. Além de circuito psicomotor e campeonato de futebol para pai e filho. Para encerrar a programação, a turma do Parque da Criança apresentará um show especial em homenagem aos pais.

Confira a programação:

Sábado, 11/8

15h às 16h: Jogos de Tabuleiros, na Praça de Alimentação.

15h às 17h: Oficina de Criatividade (Pintura, Recorte e Colagens), na Biblioteca.

17h às 18h: Contação de Histórias – O menino que foi ao vento norte, na Biblioteca.

18h às 19h: Parque Acústico, na Praça de Alimentação.

Domingo, 12/8

15h às 19h: Feira de Artesanato “Arte e Movimento”, na Vila Feliz.

15h às 17h: Circuito Psicomotor (Pai e Filho), no Hall de Entrada.

16h às 17h: Campeonato de Futebol (Pai e Filho), na Quadra de Esporte.

15h às 19h: Sessão de Fotos de Pais no Projetor, na Praça de Alimentação.

17h às 18h: Oficina de Pintura e Desenhos, na Biblioteca.

18h às 19h: Show em Homenagem aos Pais, na Praça de Alimentação.