Festival de comida norte americana agita o Holiday Inn em Manaus

Manaus - Dos dia 13 a 17 de agosto, Manaus recebe uma deliciosa experiência gastronômica pela tradicional cozinha norte americana. O festival culinário deve acontecer, todos os dias, a partir das 19h, no hotel Holiday Inn Manaus, localizado na Av. General Rodrigo Otávio, nº 3721 – no Distrito Industrial – Zona Sul da capital.

Depois de uma semana inteira dedicada à culinária italiana, chegou a vez dos americanos serem contemplados com um festival gastronômico. Realizando a segunda edição com noites gastronômicas e temáticas, o restaurante Naia, que está sob o comando do experiente chef venezuelano Xavier Medina, estará pronto para receber hóspedes e clientes em um verdadeiro mergulho na essência da culinário norte americana.

Para isso, Medina que é especialista na cozinha americana, selecionou itens que vão dos tradicionais hambúrgueres (serão seis opções no total) a variedades americanas como por exemplo: Buffalo Wings (Asas de frango picantes), Onion Rings (Anéis de cebola), Macaroni and Cheese and Fried (Macarrão com cheddar e bacon) e Costelas Suínas Saint Louis (Costelas suínas em molho barbecue).

A estrutura do restaurante conta com espaço para 96 pessoas e deve oferecer ao público pratos que, apesar da tradicionalidade, devem receber um toque especial do chef da casa, para serem apresentados com exclusividade. As opções podem ser escolhidas à la carte e os preços variam entre R$20 e R$70.

Crianças de 0 a 12 anos pagam apenas 50% do valor de qualquer pedido. As reservas podem ser feitas pelo telefone (92) 3182 0100 ou e-mail reservas.manaus@ihg.com.

Realizando a segunda edição de noites gastronômicas temáticas, o restaurante Naia está sob o comando do experiente chef venezuelano Xavier Medina | Foto: Divulgação

